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الحكومة الإسبانية ترفع توقعاتها للنمو هذا العام إلى 2,6%

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رفعت الحكومة الإسبانية توقعاتها للنمو عام 2025 من 2,4 إلى 2,6 بالمئة بفضل أداء اقتصادي جيد في البلاد، بحسب ما أعلن وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو الأحد. 

وقال كويربو في مقابلة مع صحيفة “إل بيريوديكو” “أنهينا العام 2024 بزخم جيد، ما يضعنا في وضع ممتاز للانطلاق في العام 2025. ويقودنا ذلك إلى تحديث الإطار الاقتصادي الكلي للحكومة”. 

ويأتي تصريحه بعيد نشر نتائج نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 3,2 بالمئة في العام 2024 بفضل زيادة الصادرات والاستهلاك، بالإضافة إلى قوة قطاع السياحة المزدهر، بحسب تقدير أولي أصدره المعهد الوطني للإحصاء الأربعاء. 

ويتجاوز هذا الرقم توقعات صندوق النقد الدولي وبنك إسبانيا اللذين توقعا نموا بنسبة 3,1 بالمئة، كما يتخطى بكثير المتوسط في منطقة اليورو البالغ +0,8 بالمئة. 

وقال كويربو “كانت المفاجأة السارة واضحة جدا. أضف إلى ذلك أنها تأتي في سياق معقد جدا، حيث تنمو إسبانيا بينما يشهد شركاؤنا الرئيسيون تباطؤا أو ركودا”.

 بعدما عانت اسبانيا خلال الأزمة المالية عام 2008، انخفض الناتج المحلي الإجمالي فيها عام 2020 بنسبة 10,8 بالمئة بسبب جائحة كوفيد-19 اذ شلت قطاع السياحة الذي يمثل حوالى 13 بالمئة من اقتصاد البلاد. 

لكن رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تمكن من التعافي، إلى درجة أنه تصدر تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأفضل الاقتصادات أداء في العام 2024، والذي نشرته مجلة “ذي ايكونوميست” البريطانية، متقدما على ايرلندا والدنمارك. 

وفي كانون الأول/ديسمبر، راجع بنك إسبانيا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025 بمقدار ثلاثة أعشار النقطة المئوية، إلى 2,5 بالمئة. وبالنسبة للعام 2026، لم يغيّر توقعاته البالغة 1,9 بالمئة، فيما توقع تباطؤا طفيفا في الاقتصاد عام 2027، مع زيادة قدرها 1,7 بالمئة.

رس/س ح/ب ق

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