الحوثيون يتبنّون شن هجوم الأحد على سفينة في البحر الأحمر قبالة اليمن

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أعلن الحوثيون الإثنين تنفيذ هجوم على السفينة التجارية “ماجيك سيز” في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، بعدما أفادت هيئتان بحريتان الأحد عن الواقعة التي أجبرت الطاقم على الإخلاء بسبب الأضرار.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان نُشر على تلغرام إنه تمّ استهداف “سفينة ماجيك سيز التابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بزورقين مسيرين، وخمسة صواريخ باليستية ومجنحة، وثلاث طائرات مسيرة”.

ويُعد هذا أول هجوم للمتمردين اليمنيين المدعومين من إيران على سفينة للشحن التجاري في الممر البحري الحيوي هذا العام، في حين يسري وقف لإطلاق النار مع الولايات المتحدة أعلن عنه في أيار/مايو بوساطة عُمانية وأنهى أسابيع من الضربات الأميركية المكثفة على اليمن.

ورغم الهدنة مع الأميركيين، أكّد الحوثيون في أيار/مايو أن السفن الإسرائيلية ستبقى “عرضة للاستهداف” في الممرات المائية قبالة اليمن، بما فيها البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكّد سريع إصابة سفينة “ماجيك سيز” بشكل مباشر وتسرب المياه إليها، وأنها معرضة للغرق، مضيفا أنه تم السماح للطاقم بمغادرتها.

وأفادت هيئتان بحريتان الأحد بتعرّض السفينة التجارية لهجوم مسلّح بقذائف صاروخية وأسلحة خفيفة، ما أجبر الطاقم على إخلائها.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن أفراد الطاقم أُنقذوا لاحقا بواسطة سفينة تجارية عابرة، وإن جميعهم “بخير”.

ترفع سفينة “ماجيك سيز” علم ليبيريا وهي مملوكة لشركة يونانية، وفق موقع تعقّب السفن المتخصص “مارين ترافيك”، الذي أوضح أنها كانت في طريقها من الصين إلى قناة السويس.

بعد ساعات من الهجوم، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين أنه قصف أهدافا في مدينة الحديدة الساحلية ومناطق أخرى في اليمن تقع تحت سيطرة الحوثيين الذين ردوا لاحقا بإطلاق صواريخ باتجاه الدولة العبرية.

وقالت إسرائيل إن طائراتها المقاتلة “ضربت ودمرت بنى تحتية” في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف “ردا على الهجمات المتكررة التي يشنها النظام الحوثي الإرهابي ضد دولة إسرائيل”.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نفّذ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر أكّدوا ارتباطها بإسرائيل في إطار إسنادهم للفلسطينيين.

وردّت إسرائيل بتنفيذ عدة ضربات على مواقع سيطرة الحوثيين في اليمن، بما فيها الموانئ ومطار العاصمة صنعاء.

بور-م ل/ص ك