الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة مملوكة لشركة إسرائيلية بالقرب من ميناء ينبع السعودي

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القاهرة (رويترز) – أعلنت جماعة الحوثي اليمنية يوم الاثنين أنها أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه ناقلة مملوكة لشركة إسرائيلية وترفع علم ليبريا بالقرب من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر.

وذكرت الجماعة في بيان أنها استهدفت السفينة سكارليت راي “النفطية الإسرائيلية شمالي البحر الأحمر وذلك بصاروخ باليستي، إسنادا لغزة”.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري يوم الأحد إن الناقلة أبلغت عن وقوع انفجار بالقرب منها جنوب غربي ميناء ينبع.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة أبلغت عن “سقوط جسم مجهول بالقرب منها وسماع دوي انفجار قوي”، مشيرة إلى أن كل أفراد طاقم السفينة بخير وأن السفينة تواصل رحلتها.

وفي تحديث صدر في وقت لاحق، قالت أمبري إنه وفقا لتقييمها “تتماشى” السفينة مع أهداف الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن نظرا لأنها مملوكة لشركة إسرائيلية.

ومنذ عام 2023 يهاجم الحوثيون سفنا في البحر الأحمر يعتبرونها على صلة بإسرائيل فيما يقولون إنه يهدف لإسناد الفلسطينيين في غزة.

ولم تحدد هيئة عمليات التجارة البحرية الجهة المسؤولة عن الواقعة، لكنها قالت إن السلطات تحقق في الأمر.

وفي أوائل عام 2015 قادت السعودية تحالفا شن حملة عسكرية في اليمن لدعم حكومتها المدعومة من الخليج في مواجهة الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014.

وسبق أن أحبط التحالف محاولات لشن هجمات باستخدام قوارب ملغومة يقول إن الحوثيين أطلقوها.

(تغطية صحفية جيداء طه وأحمد طلبة وتالا رمضان ونيرة عبد الله – إعداد محمد علي فرج ومروة سلام وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

