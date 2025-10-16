الحوثيون يعلنون مقتل رئيس أركان قواتهم جراء غارة آب/اغسطس الإسرائيلية

afp_tickers

4دقائق

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الخميس مقتل رئيس أركان قواتهم محمد عبد الكريم الغماري في غارة إسرائيلية، فيما أكّد الجيش الإسرائيلي لاحقا مقتله عقب الضربة التي نفّذها في أواخر آب/أغسطس.

وأفاد البيان الصادر عن الحوثيين “نزفّ إلى شعبنا اليمني… ضمن قافلة الشهداء العظماء الذين ارتقوا في مختلف الغارات التي شنها العدوان الإجرامي الأميركي الصهيوني على بلدنا خلال عامين… في هذه المعركة المشرفة ضد العدو الإسرائيلي، القائد الجهادي اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري مع بعض مرافقيه وولده الشهيد حسين”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت كبار قادة نظام الحوثيين الإرهابي في 28 آب/اغسطس 2025، تأكد الآن اغتيال رئيس هيئة الأركان العامة الحوثي”.

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على منصة إكس أن الغماري “توفي متأثرا بجروحه” في الضربة “التي قضت على معظم قيادات الحوثيين في اليمن”.

وقتلت الضربة التي نفّذتها الدولة العبرية على صنعاء في 28 آب/أغسطس رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين، خلال اجتماع لهم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه، من دون أن يذكر الغماري، “تمّت تصفية رئيس أركان آخر ضمن سلسلة قادة الإرهاب الذين سعوا لإيذائنا، سنصل إليهم جميعا”.

وتوعّد الحوثيون في بيانهم بأن “جولات الصراع مع العدو لم تنته وسيتلقى العدو الصهيوني بما ارتكبه من جرائم جزاءه الرادع (…) حتى تحرير القدس وزوال الكيان”.

وصدر قرار بتعيين يوسف حسن إسماعيل المداني رئيسا لهيئة الأركان العامة، بحسب ما نقل الإعلام التابع للحوثيين.

– “إسهام كبير” –

وفي كلمته الأسبوعية المصوّرة، قدّم زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي “التعازي والتبريكات لأقارب الشهيد اللواء الغماري ورفاقه في القوات المسلحة”، مضيفا “كان له إسهام كبير في معركة الإسناد لغزة ومنذ استشهاده ورفاقه في المسؤولية والجهاد يواصلون المشوار”.

ويأتي إعلان مقتل رئيس الأركان بعد أيام من بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد حرب مدمّرة استمرت عامين.

وقال عبد الملك الحوثي “ما نأمله أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار وأن يتاح للفلسطينيين إعادة الإعمار بدعم واسع وأن يتوقف العدوان على قطاع غزة”.

وأضاف “القاعدة مع العدو هي إن عدتم عدنا”، مؤكدا على استعداد المتمردين لاستئناف عملياتهم في حال عادت إسرائيل إلى الهجوم.

وعقب اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023، بدأ الحوثيون المدعومون من إيران إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وشنّ هجمات على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بالدولة العبرية قبالة سواحل اليمن، مؤكدين أن ذلك يأتي إسنادا للفلسطينيين.

وأشار بيان الحوثيين إلى أن قواتهم نفّذت “إجمالي 758 عملية” في هذه المعركة.

وردّت إسرائيل بعنف على هجمات الحوثيين، ونفّذت ضربات دامية على مناطق سيطرتهم في اليمن، شملت موانئ ومحطات طاقة ومواقع عسكرية ومطار صنعاء.

وكان آخر هذه الهجمات، ضربة استهدفت صنعاء في أواخر أيلول/سبتمبر، وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل. وقال الجيش الإسرائيلي وقتها إن الأهداف التي قصفها شملت مقر قيادة الأركان العامة للحوثيين.

بور-م ل/لين