الحوثيون يعلنون مقتل رئيس حكومتهم وأعضاء فيها في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على صنعاء

أعلن الحوثيون مقتل رئيس حكومتهم وعدد من أعضائها في الضربة الإسرائيلية على صنعاء قبل يومين، وهو أكبر مسؤول سياسي يُقتل في تداعيات المواجهة اليمنية الإسرائيلية على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وأوردت قناة المسيرة التابعة للمتمردين اليمنينن على حسابها على تطبيق تلغرام بيانا قالت إنه صادر عن “رئاسة الجمهورية اليمنية” في مناطق الحوثيين غير المعترف بها، أكّد مقتل “أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي”.

وتابع البيان “جُرح عدد من الوزراء بإصابات متوسطة وخطيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي، وهم تحت العناية الصحية”، مشيرا إلى أن الاستهداف جاء خلال “ورشة عمل اعتيادية للحكومة”.

وجاء في بيان منفصل أن رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط أصدر قرارا بتكليف محمد أحمد مفتاح الذي كان النائب الأول للرهوي، بالقيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء.

وكان الحوثيون عيّنوا أحمد غالب الرهوي رئيسا للحكومة التي تعمل في مناطق سيطرتهم، في آب/أغسطس 2024، خلفا لعبد العزيز بن حبتور.

وكان الرهوي الذي يتحدّر من جنوب اليمن، ينتمي إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الذي أسسه الراحل علي عبد الله صالح والذي تحالف مع الحوثيين.

وبدأت الحرب في اليمن في العام 2014 بهجوم لجماعة أنصار الله، أي الحوثيين المنتمين إلى الأقلية الزيدية، في اتجاه صنعاء، مندّدين بتهميشهم. وسيطروا خلال معارك ضارية مع القوات الحكومية، على مناطق واسعة في شمال اليمن، ثم دخلوا صنعاء.

وتدخّلت السعودية في الحرب دعما للقوات الحكومية في العام 2015 على رأس تحالف من دول عدة.

وتتخذ السلطات اليمنية من عدن مقرا موقتا.

– “تحوّل” في العمليات –

وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانا عزّت فيه الحوثيين، معتبرة العملية الإسرائيلية “غادرة وجبانة”، و”انتهاكا صارخا لسيادة دولة عربية، وجريمة نكراء وغطرسة صهيونية ضدّ كلّ الأعراف والقوانين الدولية”.

ويرى الخبير في الشؤون اليمنية محمد الباشا المقيم في الولايات المتحدة، في العملية الإسرائيلية تحوّلا في الاستراتيجية التي استهدفت في السابق بنى تحتية في اليمن.

ويقول لوكالة فرانس برس “تشير الضربات إلى تحوّل في التركيز العملياتي الإسرائيلي، من استهداف البنية التحتية للنقل والطاقة إلى استهداف شخصيات بارزة”، مضيفا أنه “تصعيد من المرجح أن يهزّ أركان قيادة الحوثيين”.

ونفّذت إسرائيل الخميس هجوما على صنعاء، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن نحو الدولة العبرية.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منطقة عطان في جنوب غرب صنعاء ومنزلا في منطقة بيت بوس جنوب العاصمة، على ما أفاد وقتها شهود في العاصمة فرانس برس.

وقال الجيش الإسرائيلي الخميس إنه ضرب “هدفا عسكريا تابعا للنظام الحوثي الإرهابي”، فيما تداولت تقارير إعلامية يمنية غير مؤكدة حينها خبر مقتل الرهوي.

ويضيف الباشا أن هذه العملية “تصعيد من المرجح أن يهزّ أركان قيادة الحوثيين”، و”تحمل بصمات ضربة استخباراتية”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بعد الغارة “كما حذّرنا الحوثيين في اليمن (…) من يمدّ يده على إسرائيل تُقطع يده”.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل، يطلق المتمردون الحوثيون صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه الدولة العبرية بانتظام، كما يشنّون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يتّهمونها بالارتباط بإسرائيل.

ويقول المتمردون اليمنيون إن هجماتهم تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

