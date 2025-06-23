الخطوط الجوية الكويتية تعلن تعليق “الرحلات المغادرة من الكويت” بسبب التطورات في المنطقة

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(رويترز) – أعلنت الخطوط الجوية الكويتية يوم الاثنين في منشور على منصة إكس تعليق رحلاتها المغادرة من البلاد بسبب التطورات في المنطقة.

وأضافت في المنشور “نظرا لتطورات الأوضاع في المنطقة، تم وقف الرحلات المغادرة من الكويت مع استمرار متابعة الأجواء وتقييمها، على أن يتم الإعلان عن أية تحديثات بهذا الخصوص”.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إغلاق قطر والبحرين مجالهما الجوي بعد هجوم إيران على قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في العاصمة القطرية الدوحة.

ويضم الخليج عددا من القواعد العسكرية الأمريكية.