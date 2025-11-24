The Swiss voice in the world since 1935
كيف يجب على دولة محايدة مثل سويسرا أن تتعامل مع صادرات الأسلحة إلى مناطق النزاعات؟

يدير/ تدير الحوار:

مراسلة صحفية متخصصة في الشؤون الخارجية السويسرية، مع العمل كمحرر فرعي في قسم اللغة الإنجليزية. كان اهتمامي في السابق مركّزاً على الأخبار المضللة والتحقق من المعلومات، وهو العمل الذي مازلت أمارسه من حين لآخر.

يحظر القانون السويسري بيع الأسلحة المصنوعة في البلاد إلى الدول التي تشهد نزاعات. لكن هذا قد يتغير قريباً: يناقش البرلمان تعديلات على قانون المعدات الحربية.

وتأتي هذه المبادرة بعد أن تعرضت سويسرا لانتقادات بسبب منعها ألمانيا ودولاً أخرى من إعادة تصدير أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا، وهو قرار دفع عدة دول أوروبية إلى قطع علاقاتها مع الشركات السويسرية المصنعة للأسلحة.

صوتت لجنة برلمانية مؤخرًا لصالح السماح، بشروط معينة، بتصدير وإعادة تصدير الأسلحة إلى الدول المتورطة في نزاعات. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على هذه المسألة هذا الشتاء.

ما هي، في رأيك، مزايا وعيوب السماح بتصدير الأسلحة السويسرية إلى مناطق النزاع؟ وكيف سيؤثر ذلك على نظرتك إلى الحياد السويسري؟

اكتب تعليقا

يجب أن تُراعي المُساهمات شروط الاستخدام لدينا إذا كان لديكم أي أسئلة أو ترغبون في اقتراح موضوعات أخرى للنقاش، تفضلوا بالتواصل معنا
swisstester123@gmail.com
swisstester123@gmail.com
تمت ترجمة التعليق التالي تلقائيًا من EN.

وهذا نشاط تجاري بحت يجب إدارته عن كثب. فسويسرا لا تصنع أسلحة دمار شامل، لذا يمكن إنتاج أسلحة خفيفة أو قنابل أو قذائف وبيعها دون أي مشكلة. الجودة السويسرية ليست رخيصة، لذلك لن أقلق إذا بدأت الدول فجأة في شراء الرصاص السويسري والأسلحة الصغيرة.

It is purely a business which needs to be closely managed. Switzerland does not manufacture weapons of mass destruction and so small arms or bombs or projectiles are surely okay to be manufactured and sold. Swiss quality is not cheap, so I would not worry that suddenly countries start to buy Swiss bullets and swiss small arms.

gbmwtr@bluewin.ch
gbmwtr@bluewin.ch
تمت ترجمة التعليق التالي تلقائيًا من DE.

حسناً. الحفاظ على الحياد ... حتى يصل الأمر إلى المال

Na ja. Neutralität bewahren... bis es ums Geld geht...

ProperD
ProperD
تمت ترجمة التعليق التالي تلقائيًا من EN.

لا أفهم سبب وجود "محايد" و "تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع" في نفس الجملة. أعني... ما هو المحايد في ذلك؟

I don't see why "neutral" and "arms exports to conflict zones" are in the same sentence. I mean...what's so neutral about that

