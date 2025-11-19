The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Come dovrebbe comportarsi un Paese neutrale come la Svizzera riguardo all’esportazione di armi verso zone di conflitto?

Giornalista specializzata in affari esteri svizzeri, con un'attività secondaria di sub-editor nel dipartimento di inglese. In precedenza mi sono concentrata sulla disinformazione e il fact-checking, di cui ancora mi occupo occasionalmente.

La legge svizzera vieta la vendita di armi prodotte nel Paese a nazioni in guerra. Ma questo potrebbe presto cambiare: il Parlamento sta discutendo modifiche alla Legge sul materiale bellico.

La mossa arriva dopo che la Confederazione è stata criticata per aver impedito alla Germania e ad altri Paesi di riesportare materiale bellico elvetico verso l’Ucraina. Questa decisione ha spinto diversi Stati europei a rivedere i rapporti con le società svizzere che producono armamenti.

Una commissione parlamentare ha recentemente votato a favore di consentire, a determinate condizioni, l’esportazione e la riesportazione di armi verso Paesi coinvolti in conflitti. Il Consiglio degli Stati dovrebbe votare sulla questione questo inverno.

Quali pensate siano i pro e i contro del fatto che un Paese neutrale come la Svizzera permetta che le sue armi finiscano in zone di conflitto? E come cambierebbe la vostra percezione della neutralità svizzera?

Illustrazione di Helvetia

Affari esteri

La neutralità della Svizzera: dove sta andando?

La neutralità elvetica suscita accese discussioni in periodo di crisi. La Svizzera è confrontata con un interrogativo fondamentale: apertura o isolazionismo?

I contributi devono rispettare le nostre condizioni di utilizzazione. Se avete domande o volete suggerire altre idee per i dibattiti, contattateci!
ProperD
ProperD
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.

Non capisco perché "neutrale" e "esportazione di armi in zone di conflitto" siano nella stessa frase. Voglio dire...cosa c'è di così neutrale in questo

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

