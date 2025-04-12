الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 14 شخصا بينهم أطفال بضربات إسرائيلية

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أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل 14 شخصا بينهم 10 أفراد من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي الجمعة على قطاع غزة، بينما أشارت الأمم المتحدة إلى أن ضحايا عشرات الغارات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة هم من “النساء والأطفال حصرا”.

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس أن ثمة سبعة أطفال من بين 10 قتلى فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 3 و58 عاما قضوا في غارة وقعت حوالى الساعة 03,30 (00,30 توقيت غرينتش) في خان يونس.

وردا على استفسار لفرانس برس حول الغارة، قال الجيش إنه يحقق في التقارير بشأنها.

وأعلن الجيش في بيان أنه ضرب نحو أربعين “هدفا إرهابيا” في القطاع الفلسطيني خلال 24 ساعة.

في ساحة مستشفى ناصر في خان يونس، بكى أفراد عائلات أمام جثث أقاربهم الذين قتلوا في الغارة الإسرائيلية والتي كانت مكفّنه ومصفوفة، بحسب صور التقطها مصور وكالة فرانس برس أظهرت امرأة باكية تلامس وجه رجل ميت.

ودمرت الغارة منزل عائلة الفرا بالكامل، وتناثر الحطام والمتعلقات الشخصية مثل كرة قدم وحذاء رياضي.

وأفاد شهود بأن دبابات إسرائيلية كانت تطلق نيرانها صباح الجمعة بشكل متواصل وكثيف في خان يونس.

وأكد الجيش في بيان مواصلة العمليات، وأوضح “خلال الليل، كثفت القوات عملياتها البرية في محور موراغ، مع مواصلة أنشطتها في المنطقة”، في إشارة إلى المنطقة العازلة التي أقامتها إسرائيل مؤخرا لفصل مدينتي خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة.

كما أفاد الدفاع المدني بمقتل أربعة فلسطينيين آخرين على الأقل في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة.

من جهته، استنكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان “همجية” إسرائيل الجمعة بعد الغارة على خان يونس.

وفي جنيف، ندّدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامدساني بسلوك إسرائيل في غزة الذي يقوض القدرة المستقبلية للفلسطينيين للعيش في القطاع.

– “نساء وأطفال حصرا” –

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في بيان إنه “بين 18 آذار/مارس و9 نيسان/أبريل 2025، أصابت 224 غارة إسرائيلية تقريبا مباني سكنية وخياما للنازحين”، مشيرة الى أنها تتحقق “من معلومات تتعلّق بنحو 36 غارة، مفادها أنّ الضحايا الموثّقين حتى اللحظة هم من النساء والأطفال حصرا”.

استأنفت إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية على غزة في 18 آذار/مارس، منهيةً بذلك هدنة هشة مع حماس صمدت شهرين. وحتى الآن، باءت الجهود المبذولة لاستئناف الهدنة بالفشل.

وأحصت وزارة الصحة التي تديرها حماس مقتل 1542 فلسطينيا على الأقل منذ استئناف اسرائيل عملياتها العسكرية في 18 آذار/مارس، ما يرفع الى 50912، إجمالي عدد القتلى منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، وفقا لإحصاء وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة أن مصر وإسرائيل تبادلتا مسودة وثائق حول اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن المقترح المصري ينص على الإفراج عن ثمانية رهائن أحياء وثمانية جثث مقابل هدنة تتراوح بين 40 و70 يوما، وإطلاق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين.

وقال قيادي في حماس فضل عدم كشف اسمه إن حركته “لم تتلقَّ أيّ عروض جديدة لوقف إطلاق النار” لكنها “منفتحة على أيّ مقترحات جديدة” من شأنها تحقيق وقف للنار والانسحاب الإسرائيلي من غزة.

– “تركت كل شيء” –

وجدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة تعهده إعادة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وذلك في رسالة لمناسبة عيد الفصح اليهودي.

والجمعة، طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنطاليا بجنوب تركيا عقب اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بوقف الحرب في غزة بممارسة “كافة الضغوط” لضمان وصول المساعدات إلى غزة “دون انقطاع”.

وقبيل استئنافها الضربات على قطاع غزة، منعت إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية كارثية بسبب الحرب.

وفي القطاع الفلسطيني الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه أصبح “ساحة قتل”، نزح نحو 2,4 مليون شخص مرات عدة بسبب الحرب ويعيشون في ظروف قاسية جدا.

وأصدر الجيش الإسرائيلي الجمعة إنذارات جديدة بوجوب إخلاء أحياء في مدينة غزة (شمال) وخان يونس. ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن المناطق المشمولة بالإنذار الإسرائيلي تبلغ مساحتها الإجمالية 24 كيلومترا مربعا.

وقالت ابتسام أبو غنيمة التي نزحت إلى مقبرة في مدينة غزة “نحن ننزح من مكان إلى آخر، اضطررنا للمكوث فوق القبور”. وتابعت “الأموات أفضل حالا من الأحياء. الروائح كريهة جدا، وبالإضافة إلى وجود الفئران والأفاعي نموت من الجوع”.

بور/ريم-ود/ح س-جص