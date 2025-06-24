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الدفاع المدني يعلن مقتل 51 شخصا بنيران الجيش الإسرائيلي معظمهم قرب مركزي مساعدات بغزة

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أعلن الدفاع المدني في غزة أن 51 شخصا قتلوا منذ فجر الثلاثاء بنيران الجيش الإسرائيلي، معظمهم سقطوا قرب مركزين لتوزيع المساعدات في وسط وجنوب القطاع الفلسطيني المدمر.

وقال الناطق باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس إن طواقم الدفاع المدني نقلت إلى مستشفى “ناصر” في خان يونس “25 شهيدا على الأقل وعشرات الإصابات من بينهم عدد من الأطفال بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم في غرب رفح”.

وأضاف أن “قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص وقذائف الدبابات تجمعات للمواطنين قرب منطقتي العلم والشاكوش في غرب رفح، حيث كانوا ينتظرون الوصول إلى مركز المساعدات” في شمال غرب رفح.

وأشار إلى أن الجنود الاسرائيليين أطلقوا النار من موقع عسكري “عندما اقترب آلاف المواطنين من منطقة الشاكوش” التي تبعد حوالي كيلومترين عن مركز المساعدات في رفح.

وفي وقت سابق ذكر بصل أن الدفاع المدني نقل “21 شهيدا على الأقل وأكثر من 150 إصابة، إثر إطلاق النار والقصف المدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه آلاف المواطنين من منتظري المساعدات قرب مركز للمساعدات الأميركية بين مفترق الشهداء (نتساريم) وجسر وادي غزة” في وسط القطاع إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه “رصد تجمعا (للمواطنين) في منطقة مجاورة لقوات الجيش الإسرائيلي العاملة في ممر نتساريم وسط غزة”. 

وأكد الجيش أنه تلقى تقارير على إصابات بـ”نيران الجيش الإسرائيلي في المنطقة، التفاصيل قيد المراجعة”.

وأكد مستشفى العودة في بيان أنه استقبل “21 شهيدا على الأقل ونحو 150 مصابا” لافتا إلى أن من بينهم “62 حالة خطرة (نتيجة) نيران الاحتلال قرب جسر وادي غزة” في وسط قطاع غزة.

وذكر شهود عيان أنه قرابة الساعة 01,45 فجرا بتوقيت القدس، تجمع آلاف الفلسطينيين قرب مفترق نتساريم الذي يبعد مئات الأمتار عن مركز لتوزيع المساعدات.

وقال شاهد عيان يدعى ربحي القصاص “كنا تقريبا 50 ألف (شخص)، خدعنا اليهود و جعلونا ندخل (مركز توزيع الغذاء)، من ثم اطلقوا النار علينا بشكل عشوائي والجرحى والقتلى بالشوارع من أجل لقمة العيش”.

وتساءل “إلى متى هذا الوضع، إلى متى سوف يبقى الناس في هكذا وضع، نريد حلا لهؤلاء الضحايا الذين يموتون”. 

وسبق أن أكد أحد الشهود أن الجيش الإسرائيلي “أطلق الرصاص وعدة قذائف مدفعية بالتزامن مع إطلاق النار من طائرات مسيرة إسرائيلية باتجاه آلاف المواطنين منتظري المساعدات عندما اقتربوا من مفترق نتساريم قرب جسر وادي غزة” ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين.

كذلك، أشار بصل إلى “نقل 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم (الثلاثاء) منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة ونقلوا الى مستشفى الشفاء في مدينة غزة”.

واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق نفّذته حركة حماس ضد الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصا معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحرب مدمّرة قتل فيها 56077 شخصا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.

ع ز-ها/دص

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