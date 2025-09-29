ردود الفعل على التصويت بـ”نعم“ على الهوية الإلكترونية
يوم الأحد 28 سبتمبر، وافق الشعب السويسري بأغلبية ضئيلة (50,4٪) على اعتماد الهوية الإلكترونية (e-ID). كنا في برن لجمع ردود الفعل الفورية من مؤيدي ومعارضي هذا المشروع.
