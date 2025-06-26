الرئيس الإماراتي ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بالسنة الهجرية الجديدة

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ببرقيات تهنئة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1447، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وأعرب الشيخ محمد عن “تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة”، بحسب الوكالة.

وأفادت الوكالة أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بعثا ببرقيات تهنئة مماثلة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1447 إلى ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

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