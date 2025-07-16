الرئيس الإندونيسي يشيد ب”حقبة جديدة” مع واشنطن بعد إعلان ترامب اتفاقا تجاريا مع بلاده

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أشاد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الأربعاء ب”حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة” مع واشنطن بعدما أعلن دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 19 % على السلع الإندونيسية التي تدخل الولايات المتحدة، بدلا من نسبة 32% كان هدد بها.

وكتب على إنستغرام “أجريت اتصالا هاتفيا جيدا جدا مع الرئيس دونالد ترامب. اتفقنا على نقل العلاقات التجارية بين إندونيسيا والولايات المتحدة إلى حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة” من دون تقديم تفاصل حول الاتفاق.

ونشر برابوو، وهو جنرال سابق شعبوي، صورا له وهو يضحك فيما يتحدث عبر الهاتف مع ترامب.

وأعلن الرئيس الأميركي عبر منصته “تروث سوشال” الثلاثاء أنه توصل إلى اتفاق تجاري مع إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وكتب ترامب “توصلنا للتو إلى اتفاق رائع للجميع مع إندونيسيا. لقد تفاوضت مباشرة مع رئيسهم” بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الاتفاق.

وتعهدت إندونيسيا في 8 تموز/يوليو استيراد مزيد من المنتجات الزراعية والنفط الأميركي لإرضاء واشنطن تفاديا لزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية الأميركية على منتجاتها.

وفي منشور لاحق على “تروث سوشال”، قال ترامب إنّ الاتفاق يشمل شراء إندونيسيا 50 طائرة من شركة بوينغ الأميركية، بما في ذلك “الكثير” من طائرات 777 الضخمة.

وكان برابوو أرسل وزير الاقتصادي إلى واشنطن للتفاوض وقد تمكن من إبرام صفقة أفضل من تلك التي حصلت عليها فيتنام المجاورة لإندونيسيا (20%).

وقال الناطق باسم الرئاسة الإندونيسية حسن نصبي الأربعاء إن الاتفاق “يمثل تقدما” مهما.

وأضاف أنه جاء نتيجة “مفاوضات استثنائية أجراها رئيسنا مباشرة مع الرئيس دونالد ترامب”، مؤكدا النسبة الجديدة البالغة 19%.

جفك/الح/غ ر