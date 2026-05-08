السعودية منعت واشنطن من استخدام قواعدها ومجالها الجوي في عملية هرمز (مصدران لفرانس برس)

أفاد مصدران سعوديان وكالة فرانس برس الجمعة بأن المملكة الخليجية منعت الولايات المتحدة من استخدام مجالها الجوي وقواعدها على أراضيها لشن هجمات ضمن محاولتها الوجيزة لإعادة فتح مضيق هرمز.

لكن المصدرين اللذين طلبا عدم كشف اسميهما نظرا إلى حساسية المسألة، أوضحا أن وصول واشنطن إلى المجال الجوي السعودي والقواعد في السعودية سيستمر لاستخدامات أخرى.

وأكدت السعودية مرارا أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق عملية “مشروع الحرية”، بعد يوم من إطلاقها بهدف توجيه السفن عبر المضيق، وذلك بعد تصعيد مع إيران هدد الهدنة الهشة بينهما.

وأفادت وسائل إعلام أميركية الخميس بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحدث مباشرة مع ترامب ورفض السماح للقوات الأميركية باستخدام المجال الجوي السعودي والقواعد السعودية في العملية.

وقال أحد المصدرين لفرانس برس إن السعودية “لم تسمح بتنفيذ طلعات جوية ضمن عملية مشروع الحرية”.

وأضاف “كانت السعودية ضد العملية لأنها رأت أنها ستؤدي فقط إلى تصعيد الوضع ولن تنجح”.

وصباح الجمعة، قال وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة رائد قرملي في منشور على منصة إكس إن المملكة تواصل “موقفها الداعم للتهدئة وتجنب التصعيد، وللمفاوضات والجهود المبذولة بشأنها”.

جاءت هذه التصريحات بعدما قال ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائما رغم هجوم إيراني على ثلاث مدمرات أميركية في مضيق هرمز.

وقال الجيش الأميركي إنه نفذ ضربات على أهداف عسكرية إيرانية ردا على ذلك، في حين اتهمت طهران واشنطن بأنها هي التي بدأت إطلاق النار.

