السلطات في دبي تحث السكان على البقاء في المنازل بسبب المطر

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

حثّت شرطة دبي الخميس السكان على البقاء في منازلهم “إلا في حالات الضرورة القصوى”، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة في المدينة التي شهدت أمطارا قياسية العام الفائت.

ويأتي التحذير بعد ساعات من هطول أمطار على المدينة الإماراتية، تسبّبت في حدوث فيضانات في الشوارع.

وقالت الشرطة في تحذير أرسلته إلى هواتف السكان “نظرا للتقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة، يرجى أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى وذلك حتى منتصف نهار يوم الجمعة”. 

وحذر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات من هطول أمطار في جميع أنحاء البلاد من الخميس إلى الجمعة، بما في ذلك في دبي والعاصمة أبو ظبي.

كذلك، شهدت دول خليجية أخرى هطول أمطار غزيرة الخميس، من بينها السعودية وقطر حيث تسبّبت هذه الأمطار في إلغاء مباراة في كأس العرب.

وفي نيسان/أبريل الماضي، هطلت أمطار قياسية في الإمارات غمرت منازل وحوّلت شوارع إلى أنهار.

وتسبّب هطول الأمطار الغزيرة الذي تفاقم بسبب نقص مصارف مياه الأمطار، في شلّ حركة المطار في دبي، وهو أكثر المطارات ازدحاما في العالم للمسافرين الدوليين.

وتسبّبت العاصفة الأعنف في الإمارات منذ بدء تسجيل البيانات قبل 76 عاما، في مقتل أربعة من الفيليبين وإماراتي.

ولاحظت دراسة نشرتها مجموعة “وورد ويذر أتريبيوشن” (World Weather Attribution) أن الاحتباس الحراري فاقم “على الأرجح” الأمطار الغزيرة التي ضربت الإمارات وسلطنة عمان العام الماضي.

اية/ناش/ب ق

