الجنسية السويسرية عبر الزواج: شروط صارمة وكلفة باهظة لمن يقيم في الخارج

إذا كنت متزوجاً أو متزوجة من مواطن أو مواطنة سويسرية في الخارج الخارج، فإن عملية الحصول على مسار الحصول على الجنسية السويسرية طويل ومعقد. Keystone / Christian Beutler

يحق لمن يقيم في الخارج من أزواج المواطن السويسري وزوجاته، التقدُّم بطلب للحصول على الجنسية السويسرية بعد مرور عدة سنوات على الزواج. ولكن تتطلّب هذه العملية صبرًا ومثابرة، إذ تنطوي على قدر كبير من المعاملات الورقية، وتعلّم إحدى اللغات الوطنية السويسرية، إلى جانب دفع رسوم مالية ليست بالقليلة.

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يقول أندريه هنري، مواطن سويسري مقيم في تايلاند، إن حصول زوجته على الجنسية السويسرية “عملية معقدة”. أمَّا فرانك دومولين، مواطن سويسري أيضا مغترب ومتزوج من أجنبية، فيرى أن حصول زوجته على الجنسية السويسرية ‘ليس مجديًا إن لم تكن هناك نية للاستقرار في سويسرا”.

وفي الفترة من 2020 إلى 2023، تلقَّت السفارات والقنصليات السويسرية حوالي 540 طلب “تجنيس مُبسَّط” من أزواج من يقيم في الخارج من السويسريين والسويسريات. وبدورها، رفعت هذه الطلبات إلى أمانة الدولة للهجرة في برن للنظر فيها. وقد وافقت الأمانة على 460 طلبًا، وقد تقدّم بالغالبية العظمى منها أشخاص من البلدان المجاورة لسويسرا، مثل فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.

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علاقة زوجية راسخة

ويحقُّ لأزواج المتزوجين بشخص سويسري في الخارج التقدُّم بطلب للحصول على الجنسية عبر إجراءات التجنيس المُبَّسط في حال استيفاء شرطين أساسيينرابط خارجي؛ الأول أن يكون مقدم الطلب، رجلاً كان أم امرأة، متزوّجًا من مواطنة سويسرية أو من مواطن سويسري، وأن يكون الزوجان قد عاشا معًا لمدة لا تقل عن ست سنوات قبل تقديم الطلب.

ويمكن أيضًا احتساب فترة الشراكة المدنية المُسجلة ضمن هذه السنوات، شريطة أن تُتوّج بالزواج لاحقًا. لكن لا يجوز المضي في إجراءات التجنيس المُبَّسط إذا توفي الزوج السويسري أو الزوجة السويسرية قبل أن يُقدِّم الطرف الآخر طلب الحصول على الجنسية.

روابط وثيقة مع سويسرا

أمَّا الشرط الأساسي الثاني، فهو إثبات “وجود روابط وثيقة مع سويسرا”. ورغم أن هذه العبارة تبدو بسيطة للوهلة الأولى، إلا أنها تمثّل في الواقع الجزء الأكثر تعقيدًا وتفصيلًا من إجراءات التجنيس. إذ تتضمن ثماني متطلبات ينبغي تلبيتها جميعًا.

1- زيارات إلى سويسرا

يتطلب إجراء التجنيس المُبَّسط القيام بما لا يقل عن ثلاث زيارات إلى سويسرا خلال السنوات الست التي تسبق تقديم الطلب، على أن تستمر كل زيارة منها لمدة خمسة أيام على الأقل. وبحسب أمانة الدولة للهجرة، عادةً ما يشكّل هذا الشرط أحد أكبر التحديات، خاصةً بالنسبة لمن تفصله مسافات بعيدة عن سويسرا.

وتُطالب السلطات دائمًا بتقديم أدلة تثبت القيام بهذه الزيارات. ويمكن أن تشمل الإثباتات المقبولة إيصالات الدفع، والفواتير، وتذاكر السفر. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تأكيد تلك الزيارات من قبل أشخاص مقيمين في سويسرا ومقيمات فيها.

2- التحدث بإحدى اللغات الوطنية السويسرية

يجب أن يكون لدى مقدّم الطلب أو مقدّمته مهارات التواصل الأساسية بإحدى اللغات الوطنية الأربع في سويسرا: الفرنسية، أو الألمانية، أو الإيطالية، أو الرومانشية.

ويقول أوليفر شتيفان، مواطن سويسري يعيش في المملكة المتحدة: «تجد زوجتي صعوبة في تعلم اللغة الألمانية، لذلك أعتقد أن الأمر سيكون معقدًا». وقد عبَّر عدد آخر من السويسريين والسويسريات المقيمين في الخارج والمقيمات لسويس إنفو (SWI swissinfo.ch) عن مخاوف مماثلة.

ولا يتضح مستوى الطلاقة المطلوب في اللغة تماما. إذ تكتفي أمانة الدولة للهجرة بالقول: “الإلمام بالأساسيات الشفهية كافٍ”، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وصرَّح المتحدث باسم الأمانة بأن السلطات لا تعتزم تحديد مستوى دقيق لمتطلب اللغة.

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وبحسب إفادات عدد من السويسريين والسويسريات في الخارج، يبدو أن المستوى A1-A2 (“مستخدم أساسي”)رابط خارجي، ضمن الإطار الأوروبي المرجعي الموحد للغات، يُعتبر كافيًا. وتقول كارلا ماور، المقيمة في المملكة المتحدة: “مستوى اللغة الفرنسية لدى زوجي هو مستوى أساسي. لقد حفظنا الجمل والتواريخ والحقائق عن ظهر قلب. وكان عليه أن يفهم الأسئلة ويتمكن من إعطاء إجابة واضحة”.

وأشارت بيا ماريا، في رد على سؤال من سويس إنفو حول الصعوبات التي تواجه المتقدمين والمتقدّمات، إلى أن إصابة زوجها بعُسر القراءة تضيف عقبة أخرى أمام تعلّمه لإحدى اللغات السويسرية. لكن تؤكّد أمانة الدولة للهجرة أنها

“تأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية، عند الاقتضاء، لا سيَّما في حالات المرض الشديد أو الإعاقة وما شابه ذلك”.

3- معرفة سويسرا: التاريخ والجغرافيا والسياسة

تُقيَّم المهارات اللغوية جنبًا إلى جنب مع المعرفة الأساسية بسويسرا، وهو الشرط الثالث، خلال مقابلة تُجريها البعثة السويسرية في بلد إقامة المتقدم. وتشترط أمانة الدولة للهجرة أن يكون لدى المتقدم أو المتقدّمة “معرفة أساسية بجغرافيا سويسرا، وتاريخها، ونظامها السياسي، ومجتمعها”.

وكانت ساندي شيراس تعيش في جنوب أفريقيا حين تقدَّم زوجها بطلب الحصول على الجنسية. وقد شرحت أن “المقابلة، التي أُجريت بالألمانية، بدأت بحوار عام تلاه طرح أسئلة حول الروابط بسويسرا، وتواتر الزيارات إليها، والأشخاص الذين تم الالتقاء بهم، والأماكن التي تمت زيارتها في سويسرا”.

ولضمان معاملة متساوية من قِبل البعثات السويسرية في جميع أنحاء العالم، تزودها أمانة الدولة للهجرة بقائمة من الأسئلة لتقييم معارف المتقدمين والمتقدّمات. لكن ليست السفارات والقنصليات ملزمة باستخدام هذه الأسئلة. وتُسجَّل إجابات المتقدم والمتقدّمة في تقرير تُرسله البعثة إلى أمانة الدولة للهجرة.

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كما توصي الأمانة بأن يحضر المقابلة إثنان من موظفي البعثة، من الرجال أو النساء، ولكنها تقرُّ بأن ذلك ليس ممكنًا دائمًا نظرًا لحجم بعض البعثات وإمكانياتها.

وبشكل عام، يجب إجراء هذه المقابلات حضوريًّا. ولذلك، قد يضطرّ المتقدمون والمتقدّمات من بلدان شاسعة المساحة، مثل كندا أو في دول لا توجد فيها سفارة لسويسرا أو قنصلية لها، للسفر للوصول إلى أقرب بعثة سويسرية. ويمكن للأمانة أن تعفي بعض الحالات من هذا الشرط إذا ما توفرت مبررات كافية.

4- التواصل مع المجتمع السويسري

يتعين على المتقدم أو المتقدّمة إثبات التواصل المنتظم مع أشخاص من سويسرا. ويمكن أن يكون هؤلاء من المقيمين والمقيمات في الخارج، أو من أفراد العائلة، أو الأصدقاء والصديقات في سويسرا.

كما يتعيّن على المتقدم أو المتقدّمة أيضًا، تقديم ثلاثة أسماء لأشخاص يقيمون في سويسرا يمكنهم تأكيد استمرارية العلاقات مع مواطنين ومواطنات منها والروابط الأخرى بالبلد. وتقول شيراس، المقيمة حاليًا في المملكة المتحدة: “يتطلّب إثبات الروابط الوثيقة مع سويسرا إجراءات إدارية معقدة، إذ يُتواصل مع جميع الأشخاص المذكورة أسماؤهم وأسماؤهنّ في القائمة”.

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5- احترام النظام العام

تشترط أمانة الدولة للهجرة التزام المتقدم أو المتقدّمة باحترام “الأمن والنظام العامَّيْن”. لذلك يتعيّن عليهما إرفاق نسخة حديثة (صادرة قبل أقل من ٣ أشهر) من سجلهما العدلي/ الجنائي.

وفي حالة الإقامة في دول أخرى خلال السنوات الست السابقة، فيجب عليهما تقديم سجلات عدلية من تلك البلدان أيضًا.

وقد تستغرق هذه العمليّة في بعض البلدان مثل فنلندا، وقتًا طويلًا. وتقول ميا كانكانبا: “استغرق الحصول على الوثائق الجنائية في بلدنا عدة أشهر”.

ومن الضروري أيضًا التزام المتقدم و المتقدّمة بالقوانين العامة والخاصة، وألا تكون عليهما مثلا، أي ضرائب، أو إيجارات، أو نفقة، أو غرامات غير مدفوعة.

6- احترام القيم الدستورية

يتعيّن على المتقدمين والمتقدّمات الإجابة على عدة أسئلة تهدف إلى اختبار مدى احترام قيم دستور سويسرارابط خارجي.

7- الاستقلالية والاستقرار الماليّان

يجب إثبات تمتع مقدم الطلب او مقدّمته بالاستقرار والاستقلال المالييْن. ولكن توضّح أمانة الدولة للهجرة أنّ “النموذج العائلي ليس له تأثير على عملية التجنيس”. فعلى سبيل المثال، سواء كان الطلب لربة بيت أم رب بيت، فلا يؤثر ذلك على الأهلية للحصول على الجنسية. وعلى الغرار ذاته، لا تشكّل فترة من البطالة عائقًا في هذا السياق.

أما في حال اعتماد المتقدِّم أو المتقدّمة على المساعدات الاجتماعية في بلد الإقامة، فيكون ذلك مانعًا لأهلية الحصول على الجنسية السويسرية.

8- معرفة أفراد الأسرة بسويسرا

يجب على المتقدم أو المقدّمة أيضًا تعزيز معرفة أفراد أسرته بسويسرا. ويمكن تحقيق ذلك مثلًا عبر تشجيع الأطفال على تعلم إحدى اللغات السويسرية، أو المشاركة في الفعاليات الثقافية والاجتماعية السويسرية.

وأخيرًا، تنص الأمانة على أنه يجب على المتقدم أو المتقدّمة «عدم تشكيل أي خطر على أمن سويسرا الداخلي أو الخارجي”. فأي شخص يثبُت تورطه مثلا في الإرهاب، أو التطرف العنيف، أو الجريمة المنظمة، أو التجسس، سيُرفض طلبه.

المزيد الحصول على الجنسية السويسرية يُمكن الحصول على الجنسية السويسرية عن طريق النّسب أو الزواج أو بعد الإقامة لمدة طويلة في البلد. لكن عملية التجنيس يُمكن أن تتسم بالطول والتعقيد في بعض الأحيان. طالع المزيدالحصول على الجنسية السويسرية

الإجراءات والمواعيد النهائية

وليست كل الاستماراترابط خارجي اللازمة للتجنيس المُبسَّط متاحة عبر الإنترنت. وللحصول عليها، يجب على المتقدمين والمتقدّمات الاتصال بالبعثة الدبلوماسية السويسرية في بلد الإقامة. وترى أمانة الدولة للهجرة أن هذا التواصل المباشر يساعد على تفادي الأخطاء، وبالتالي تجنب أي أعمال غير ضرورية لكل من المتقدم أو المتقدّمة والسلطات، نظرًا لاختلاف الاستمارات المطلوبة بحسب نوع طلب التجنيس.

وعندما تتلقى البعثة جميع الاستمارات المُعبأة والمترجمة إلى إحدى اللغات السويسرية، تدعو المتقدم أو المتقدّمة إلى إجراء مقابلة حضورّية، تُقيّم خلالها المهارات اللغوية والمعرفة بسويسرا.

وبمجرد تقديم الطلب، يكون لدى البعثة 12 شهرًا لإحالة الملف إلى أمانة الدولة للهجرة، التي يكون لديها عموما، 12 شهرًا أخرى لإصدار قرارها. وإذا احتاجت إلى معلومات إضافية بشأن بعض جوانب الطلب، فيمكنها أن تطلب من البعثة إجراء المزيد من التحقيقات.

وترسل الأمانة قرارها أوّلا، إلى كانتون أصل الزوج السويسري أو الزوجة السويسرية أوّلا. ويُسمح للكانتون بالاعتراض على القرار في غضون 30 يومًا. وإذا لم يُقدَّم أي اعتراض، يتم عندئذ إبلاغ المتقدم بالقرار أو المتقدّمة به عبر البعثة السويسرية في بلد الإقامة.

وقد علِمت سويس إنفو من عدد من السويسريين والسويسريات في الخارج بإنجاز الطلبات في فترة تقل عن المهلة المحددة. ويقول مارك تاسيه، من كندا: “استغرقت عملية التجنيس حوالي ثمانية أشهر دون أي صعوبات”.

وتسمح سويسرا، على عكس بعض الدول، بازدواج الجنسية. ولذلك، قد يعني الحصول على جواز سفر سويسري لبعض المتقدمين والمتقدّمات خسارة الجنسية الأصلية.

الطعون وسحب الجنسية

ووفقا لأمانة الدولة للهجرة، لم تتم الموافقة على حوالي 15% من طلبات التجنيس المُبسَّط التي قُدّمت بين عامي 2020 و2023. ويمكن لمن رُفض طلبه، تقديم طعن إلى المحكمة الإدارية الفدرالية في سويسرا.

وفي المقابل، يحقُّ للأمانة سحب الجنسية خلال فترة تصل إلى ثماني سنوات من منحها إذا أُكتُشفت أي معلومات كاذبة في طلب التجنيس.

الرسوم

وذكر عدة أشخاص لسويس إنفو أن تكلفة تقديم الطلب وعبء المعاملات الورقية الكبير، من أسوأ ما في هذه العملية. ووفقًا لأنطوان بيلاييف، مواطن سويسري في كندا، “لا توجد أي طريقة لمعرفة المرحلة التي وصل إليها ملفّك خلال عملية تقديم الطلب”.

وتفرض أمانة الدولة للهجرة رسومًا بقيمة 600 فرنك سويسري (661 دولارًا) لمعالجة الطلب، كما تتقاضى البعثة السويسرية في بلد الإقامة 75 فرنكًا (83 دولارًا) عن كل نصف ساعة من العمل. وبحسب الأمانة، تستغرق الحالات «البسيطة» عادةً حوالي ثلاث ساعات ونصف من عمل البعثة.

وبشكل إجمالي، يبلغ متوسط تكلفة الملف حوالي 1200 فرنك (1322 دولارًا). ولا يشمل هذا المبلغ النفقات الإضافية المحتملة للسفر إلى المقابلة. كما لا يأخذ في الحسبان الرسوم التي قد يفرضها مكتب السجل المدني في الكانتون مقابل مراجعة الوثائق الأجنبية، علمًا أنّ هذه الرسوم تختلف من كانتون إلى آخر.

اختبار الأهلية عبر الإنترنت

تنفّذ أمانة الدولة للهجرة حاليًّا، مشروعا تجريبيارابط خارجي يتيح للمتقدمين والمتقدّمات الإجابة عن بعض الأسئلة الأساسية عبر الإنترنت لتقييم مدى تلبية مؤهلات التجنيس المُبسَّط.

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تحرير: سامويل جابيرغ

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

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