مجلس الشيوخ يرفض خفض ميزانية سويس إنفو

قاعة مجلس الشيوخ الممثل للكانتونات الـ26 في البلاد قبل مناقشة حزمة التقشّف. Keystone / Peter Schneider

تقترح الحكومة السويسرية على البرلمان عشرات الإجراءات التقشفية للحفاظ على توازن الميزانية الفدرالية. أحد هذه الإجراءات إلغاء التمويل المخصص للخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SSR)، والتي تعد سويس إنفو (SWI swissinfo.ch) جزءًا منها. لكن مجلس الشيوخ رفض هذا الاقتراح، بفارق ضئيل لصالح الأصوات المؤيدة المعارضة.

6دقائق

تبلغ مساهمة الكنفدرالية في العرض الإعلامي الدولي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية19 (SSR) مليون فرنك سويسري سنويًا. ويموّل هذا المبلغ منصة سويس إنفو وتي في سويسرا باللغة الإيطالية (tvsvizzera.it)، بالإضافة إلى الشراكات مع القنوات الدولية تي في 5 موند (TV5 Monde ) و دراي سيت (3 sat). وتُعدّ منصة سويس إنفو،العنصر المركزي في هذا العرض الموجه للخارج، وهي المنصة التي تقرأ.ي عليها هذا المقال.

وبصفته الغرفة الأولى من البرلمان السويسري، يوم الأربعاء، أعلن مجلس الشيوخ موقفه بشأن هذا المبلغ. وكانت هذه المناقشة ضرورية، إذ حددت لجنة خبراء من وزارة المالية هذا التمويلكأحد المجالات المحتملة للتقشف ضمن نحو 60 خيارًا حدّدتها لجنة خبراء من وزارة المالية ابتداءً من 2027.

المزيد

المزيد السياسة السويسرية ميزانية الكنفدرالية… تجدد النقاش حول سياسة كبح الديون تم نشر هذا المحتوى على من الضروري أن تعيد سويسرا النظر في سياسة الحد من الديون، بحسب ما أفاد به الخبراء المشاركون في مناظرة ‘لنتحدث’. طالع المزيدميزانية الكنفدرالية… تجدد النقاش حول سياسة كبح الديون

إذا تم اعتماد جميع هذه المقترحات دون تعديل من قبل البرلمان، يمكن للكنفدرالية توفير 2.4 مليار فرنك سويسري سنويًا ، وهو ما يكفي لتمويل معاشات التقاعد(AVS)، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للقوات المسلحة.

جبهة موحدة من سويسرا الروماندية

أوصت اللجنة التحضيرية مجلس الشيوخ بالإبقاء على إلغاء التمويل المخصص لـ SWI swissinfo.ch. لكن خلال النقاش، عارض العديد من أعضاء مجلس الشيوخ ذلك. وفي النهاية، نجحت حجج الفريق المعارض في إقناع غالبية الأعضاء بفارق ضئيل: حيث رفضت الغرفة العليا الاقتراح بخفض الميزانية بـ 22 صوتًا مقابل 19.

ويُعزى هذا الرفض إلى الدعم بالإجماع من ممثلي سويسرا الروماندية وتيتشينو للمهمة الدولية. وقالت عضوة المجلس إيزابيل شاسو (حزب الوسط، كانتون فريبورغ) مدافعة عن عن سويس إنفو: “أعتقد أننا لا نملك ما يكفي من الأصدقاء في العالم، لنحرم أنفسنا من منصة تشرح واقعنا، وثقافتنا، ونظامنا الفدرالي، وقبل كل شيء، تنوعنا الثقافي واللغوي”.

وأشارت إلى أن خفض الميزانية سيؤدي إلى ظهور سويس إنفو بأربع لغات فقط، مقارنة بعشر لغات حاليًا.

“صورة سويسرا بحاجة إلى تعزيز”

وتحدثت إيزابيل شاسو عن وصول سويس إنفو إلى 430 مليون أسرة في أكثر من 210 دولة ومنطقة، مذكّرة بالمهمة التي أوكلتها الكنفدرالية إلى SSR: ” هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية: “تعزيز روابط السويسريين في الخارج مع سويسرا وتعزيز صورة البلاد في الخارج”.

كما شدد عضوات وأعضاء آخرون في مجلس الشيوخ على أهمية قناتي TV5 Monde و 3sat، بالإضافة إلى منصة tvsvizzera.it. وقال بيير-إيف مايار، عضو المجلس، ورئيس اتحاد النقابات السويسرية (UNIA): “بفضل TV5 Monde، يمكننا تقديم أنفسنا للعالم”. وأضاف السيناتور الاشتراكي: “يجب تعزيز صورة سويسرا في العالم، والفرنكفونية هي إحدى وسائل تحقيق ذلك”. ووفقًا له، فإن التكاليف تظل معتدلة بالنظر إلى هذا التأثير.

وزيرة المالية كارين كيلر-سوتر: “بحثنا عن بنود دعم يمكن مناقشتها”. Keystone / Peter Schneider

ودافعت وزيرة المالية كارين كيلر-سوتر، دون جدوى، أمام الغرفة العليا عن هذا الإجراء ضمن برنامج الحكومة التقشّفي. وأوضحت أن العرض الدولي يُموّل بالتناصف من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون والكنفدرالية. وإذا انسحبت الأخيرة، فسيظل جزء منه قائمًا. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت المعلومات عن سويسرا اليوم في المتناول أكثر من ذي قبل.

17 ألف توقيع لدعم سويس إنفو

وأضافت كيلر- سوتر، وزيرة الشؤون المالية: “بالتأكيد، سيكون من المرغوب فيه الحفاظ على هذه المساهمة. لكننا بحثنا عن بنود دعم يمكن مناقشتها”. واعتبرت أن هذا الخفض “يمكن الدفاع عنه تمامًا”.

أخذت المستشارة الوطنية إليزابيت بوم-شنايدر (الوسط ) الكلمة لمخاطبة مقدمي الالتماس. swissinfo

وكان ياكوب ستارك، مقرر لجنة المالية بمجلس الشيوخ وعضو حزب الشعب اليميني (UDC)، قد قدم حجة مماثلة في مقدمة النقاش: “اليوم، المعلومات متاحة في جميع أنحاء العالم، وقد حان الوقت لقطع هذه التركة من الماضي ، حتى لو كان ذلك مؤلمًا”.

وقبل ساعات قليلة من هذا النقاش في مجلس الشيوخ، قدم ممثلون.ات عن نقابة الإعلام (SSM) عريضة إلى المستشارية الفدرالية لإنقاذ المهمة الدولية. ففي أقل من ثلاثة أشهر، جمعت هذه العريضة أكثر من 17 ألف توقيع لدعم SWI swissinfo.ch. ، وكان من بين الداعمين منظمة السويسريين في الخارج، وسوليسويس، وإيدوكاسويس، بالإضافة إلى جمعيات إعلامية.

وسيتم فحص حزمة التقشف المقترحة من الحكومة في الربيع من قبل مجلس النواب، حيث سيستأنف النقاش خلال الاشهر الثلاث القادمة.

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلّي

مراجعة: مي المهدي

قراءة معمّقة الأكثر مناقشة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"