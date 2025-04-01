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السيسي وترامب يبحثان جهود الوساطة في المنطقة في اتصال هاتفي

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القاهرة (رويترز) – قالت الرئاسة المصرية في بيان يوم الثلاثاء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا جهود الوساطة الرامية إلى استعادة الهدوء في المنطقة، مما سيؤثر إيجابا على حركة الملاحة في البحر الأحمر ويضع حدا للخسائر الاقتصادية لجميع الأطراف.

وأضاف البيان أن الرئيسين ناقشا “سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدين على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، ومشددين على حرصهما على استمرار هذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين”.

وشنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أكثر من 100 هجوم على سفن الشحن منذ بدء حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أواخر 2023، قائلة إن تحركها يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأدت هذه الهجمات إلى تعطيل التجارة العالمية ودفعت الجيش الأمريكي إلى شن حملة لاعتراض الصواريخ.

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