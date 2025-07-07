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السيسي يبحث مع رئيس الصومال الأوضاع الأمنية في القرن الأفريقي

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القاهرة (رويترز) – بحث الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود يوم الاثنين الأوضاع الأمنية والسياسية في القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي إن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية مغلقة اليوم في مدينة العلمين بشمال مصر أعقبتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين “للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والقارية”.

ووقعت مصر والصومال إعلانا سياسيا مشتركا في يناير كانون الثاني برفع مستوى العلاقات بين القاهرة ومقديشو إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي إن مباحثات اليوم شهدت “نقاشا معمقا حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام، وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية والسياسية في القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر”.

وأضاف “توافقنا على استمرار تكثيف التعاون لضمان استقرار هذه المنطقة الحيوية، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي”.

وأشار إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى “مشاركة مصر العسكرية والشرطية في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال”.

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