الشرطة: منفذ هجوم كنيس مانشستر بريطاني من أصل سوري

لندن (رويترز) – أعلنت الشرطة البريطانية يوم الخميس أنها تعتقد أن المشتبه به في الهجوم الدامي خارج كنيس بمانشستر في شمال إنجلترا هو جهاد الشامي، وهو مواطن بريطاني من أصل سوري يبلغ من العمر 35 عاما.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى في وقت متأخر من مساء يوم الخميس “نعتقد أن منفذ هجمات اليوم هو جهاد الشامي، البالغ من العمر 35 عاما. إنه مواطن بريطاني من أصل سوري”.

وقتل الشامي برصاص ضباط مسلحين بعد أن صدم بسيارته مشاة وطعن شخصا واحدا على الأقل بالقرب من الكنيس خلال يوم الغفران، وهو أقدس يوم في التقويم اليهودي.

وأضافت الشرطة أن ثلاثة مشتبه بهم، وهم رجلان في الثلاثينيات وامرأة في الستينيات، محتجزون حاليا، وأنه “ألقي القبض عليهم للاشتباه في ارتكابهم أعمالا إرهابية والتحضير لها والتحريض عليها”.

