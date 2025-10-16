الصحة الفلسطينية: مقتل طفل وشاب برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

2دقائق

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس إن طفلا وشابا فلسطينيين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان أن طفلا يدعى محمد بهجت الحلاق (11 عاما) “استشهد… بعد إصابته برصاصة اخترقت الحوض أطلقها عليه جنود الاحتلال في بلدة الريحية جنوب الخليل”.

وفي وقت لاحق يوم الخميس، قالت الوزارة إن الشاب مهدي أحمد كميل (20 عاما) قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “قبل قليل، وخلال عملية عسكرية لجيش الدفاع الإسرائيلي في قباطية، ألقى إرهابي عبوة ناسفة باتجاه الجنود”.

وأضاف “رد الجنود بإطلاق النار وقتلوا الإرهابي. لم تُسجل أي إصابات في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي”.

ولم ترد تقارير فلسطينية عن تفاصيل مقتل الشاب خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة قباطية.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي حول مقتل الطفل.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه مجموعة من الأطفال (في) أثناء لعبهم كرة القدم في ملعب مدرسة بنات الريحية الثانوية”.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة – تحرير محمود رضا مراد)