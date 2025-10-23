الصين تؤكد أن عليها تحفيز الاستهلاك بشكل كبير بعد انتهاء اجتماع الحزب الشيوعي

afp_tickers

2دقائق

أكد الحزب الشيوعي الصيني الخميس أن على البلاد تحفيز الاستهلاك بشكل كبير ودعم الطلب المحلي في السنوات الخمس المقبلة، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي في ختام اجتماع مهم عقد في بكين.

بدأت أربعة أيام من الاجتماعات المغلقة الاثنين شارك فيها كبار المسؤولين الذين بحثوا الاستراتيجيات البعيدة الأمد للخطة الخمسية الخامسة عشرة التي تبدأ العام المقبل.

وجاءت المحادثات في وقت تخيم الضبابية على ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم في ظل تباطؤ الإنفاق المحلي وأزمة ممتدة في قطاع العقارات وحرب تجارية مع الولايات المتحدة.

ومع اختتام الاجتماع الخميس، تعهّد القادة السعي لـ”تنمية اقتصادية سريعة” عبر وسائل من بينها تحفيز الطلب المحلي و”تعزيز الأمن القومي”.

وجاء في نص نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أنه “يتعيّن بذل جهود لتحفيز الاستهلاك بشكل كبير وتوسيع الاستثمارات الفعالة والقضاء بحزم على العقبات”.

وأضافت أن على الصين “المحافظة على حزمها الاستراتيجي وزيادة الثقة بالنصر.. ومواجهة الاختبارات الكبرى بشجاعة”.

يتابع مراقبون من كثب اجتماع اللجنة المركزية، وهي هيئة رفيعة المستوى تضم 200 عضو و170 عضوا بديلا، بحثا عن أي مؤشرات تتصل بأهداف الحزب الأساسية.

ومن المقرر أن يقر المجلس التشريعي في آذار/مارس الخطة الواسعة النطاق والتي تشمل أهدافا سياسية واقتصادية واجتماعية.

وهذه المرة الرابعة تلتئم اللجنة في إطار هذه الاجتماعات منذ بدأت ولايتها الأخيرة في 2022.

اسك/لين/ب ق