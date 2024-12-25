الصين تمدد التحقيق في إغراق السوق بالبراندي المستورد من الاتحاد الأوروبي

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أعلنت الصين الأربعاء أنها ستمدد التحقيق في إغراق السوق بالبراندي المستورد من الاتحاد الأوروبي بسبب “تعقيد” القضية، ما يعني إطالة أمد المواجهة التجارية بين بكين وبروكسل.

وأطلقت الصين في كانون الثاني/يناير تحقيقا في بعض واردات خمور البراندي من الاتحاد الأوروبي بعد أن أجرى التكتل تحقيقا في الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية.

وقالت بكين في البداية إن التحقيق بشأن البراندي سينتهي على الأرجح في كانون الثاني/يناير، لكن وزارة التجارة أعلنت الأربعاء أنه سيستمر حتى 5 نيسان/أبريل.

لم تقدم وزارة التجارة الصينية سوى القليل من التفاصيل، لكنها أعلنت أنها ستمدد “فترة التحقيق” نظرا “لتعقيد هذه القضية”.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أكدت الصين فرض “تدابير مؤقتة لمكافحة الإغراق” على استيراد البراندي من الاتحاد الأوروبي بعد الإعلان عن تعريفات جمركية مؤقتة في الشهر السابق، قائلة إن هناك تهديدات بإلحاق “ضرر كبير” بالصناعة المحلية.

وطعن الاتحاد الأوروبي رسميا في هذه التدابير أمام منظمة التجارة العالمية.

وبدا أن خطوة بكين بمثابة رد على بروكسل بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية إضافية باهظة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

ميا/شي/ح س