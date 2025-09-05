الصين ستفرض تدابير موقتة على لحم الخنزير الأوروبي لمكافحة الإغراق

أعلنت وزارة التجارة الصينية الجمعة أنها ستفرض رسوما جمركية موقتة على واردات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي، بعدما كشف تحقيق عن أدلة على ممارسات لإغراق السوق.

وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة “خلصت سلطات التحقيق مبدئيا إلى أن واردات لحم الخنزير ومنتجاته الواردة من الاتحاد الأوروبي، تباع بأسعار مُغرقة.. وقررت فرض إجراءات موقتة لمكافحة الإغراق”.

تراوح رسوم الاستيراد التي قررتها السلطات وفق البيان بين 15,6% و62,4% وستدخل حيز التنفيذ في 10 أيلول/سبتمبر.

ولا تزال الإجراءات الموقتة خاضعة للتحقيق الذي تجريه وزارة التجارة والذي مُدد حتى كانون الأول/ديسمبر.

شهدت العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، وتعقدت بشكل كبير بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022. فبكين لم تُندد بالحرب ولم تدعُ روسيا إلى سحب قواتها، ويعتقد الكثير من حلفاء أوكرانيا أن الصين قدمت الدعم لموسكو.

لكن الصين تُصرّ على أنها طرف محايد، وتدعو إلى إنهاء القتال، وتتهم الدول الغربية بإطالة أمد النزاع من خلال تسليح أوكرانيا.

في وقت سابق من الجمعة، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها “تعارض بشدة” دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقادة الأوروبيين لممارسة ضغوط اقتصادية على الصين بشأن الحرب في أوكرانيا.

