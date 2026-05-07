الصين ستنشئ طريقا سريعا في صربيا تقدّر كلفته بـ1,5 مليار دولار

أعلنت صربيا الخميس أن شركة صينية ستنشئ طريقا سريعا في البلاد تقدّر كلفته بـ 1,5 مليار دولار، وذلك في أحدث مشاريع البنى التحتية التي تنفذها بكين حول العالم.

وتبقي صربيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، على علاقات وثيقة مع الصين وروسيا. وهي تشهد طفرة في الاستثمارات الصينية منذ نحو عشرة أعوام، جعلت بكين ضمن أكبر خمس جهات استثمارية أجنبية في البلاد.

وتواصل الصين ضخ مليارات الدولارات في دول البلقان في مسعى لتوسيع نطاق حضورها الاقتصادي في وسط أوروبا.

وسبق أن أعربت بروكسل عن هواجس حيال انعدام الشفافية في كثير من المشاريع التي تقودها الصين، لا سيما فيما يتصل بالتزام المعايير البيئية ومعايير الاتحاد الأوروبي.

لكن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يمضي قدما في المسار الذي تتّبعه بلغراد، إذ زار الصين مرارا واستضاف الرئيس شي جينبينغ في العام 2024.

في حفل التوقيع الذي أقيم الخميس في بلغراد، أشاد فوتشيتش بالاتفاق الذي اعتبر أنه يشكل دليلا على “الصداقة الفولاذية” بين البلدين.

وقال فوتشيتش إن “شاندونغ هاي سبيد غروب” ستتولى بناء المشروع وتمويله.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال إنشاء الطريق السريع البالغ طوله 80 كيلومترا في تموز/يوليو، على أن يكتمل خلال ثلاث سنوات.

