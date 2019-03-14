هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2019 02:57 م

محققون في موقع تحطم الطائرة الإثيوبية وهو الحادث الثاني من نوعه خلال ستة أشهر. (Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.)

أعلنت سويسرا منع رحلات طائرات بوينغ 737 ماكس 8 من التحليق فوق أراضيها وذلك إثر سقوط الطائرة الإثيوبية الأحد بعد أربعة أشهر فقط من حادث مماثل تعرضت له طائرة لشركة "لايون إير" في إندونيسيا.



وقال متحدث باسم المكتب الفدرالي السويسري للطيران المدنيرابط خارجي إنه لا يوجد طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 مسجلة في سويسرا، لكن رحلتين أو ثلاث من طراز بوينغ 737 ماكس 8 تمر عبر الأجواء السويسرية كل شهر.



السلطات السويسرية أكدت يوم الأربعاء أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على هذه الطائرة ينطبق أيضًا على سويسرا.



وتأتي مأساة الخطوط الجوية الإثيوبية ـ والتي راح ضحيتها 157 شخصاـ في أعقاب تحطم طائرة في إندونيسيا في أكتوبر الماضي، ما أودى بحياة 189 شخصًا. وفي كلتا الحالتين، تحطمت الطائرة الجديدة بعد وقت قصير من إقلاعها. هذا ولم تُعرف بعد أسباب تحطم الطائرة، التي تعد من أحدث طائرات الركاب في العالم وأكثرها تطورا.



كما انضمت العديد من الدول إلى قائمة البلدان التي تحظر رحلات الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس، ومن بينها الصين والولايات المتحدة وأستراليا وهونج كونج وسنغافورة، فيما قامت بعض شركات الطيران حول العالم بإيقاف هذا النوع من أساطيلها.



وقبل بدء الحظر كانت هناك 370 طائرة من طراز بوينغ ماكس تحلق حول العالم.

جدير بالذكر أن شركتي الخطوط الجوية السويسريةرابط خارجي وخطوط ايديل فايسرابط خارجي لا تملك أي طائرات من هذا الطراز في أساطيلهارابط خارجي.

swissinfo.ch/م.ا.

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