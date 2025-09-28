العاهل الأردني: توافق كبير بين دول عربية ومسلمة على مقترح ترامب بشأن غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأحد وجود “توافق كبير” بين قادة دول عربية ومسلمة على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

ونقل الديوان الملكي عن الملك قوله خلال لقائه رؤساء وزراء أردنيين سابقين في عمان إن “الأردن يعمل بالتنسيق مع الأشقاء العرب والشركاء على تفاصيل الخطة الشاملة حول غزة التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على القادة العرب والمسلمين”.

وأكد أنها “شهدت توافقا بنسبة كبيرة”، بحسب بيان الديوان الملكي، متحدثا عن “تقارب كبير مع القادة العرب والمسلمين وتطابق في وجهات النظر مع الدول الصديقة حول التطورات في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة”.

وكان المبعوث الخاص ستيف ويتكوف كشف أن ترامب عرض على قادة دول عربية ومسلمة خلال لقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، مقترحا جديدا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ عامين في غزة.

وشارك العاهل الأردني في الاجتماع.

وأفاد مصدر دبلوماسي مطلع على الاجتماع بأن الخطة تتألف من 21 بندا وتنص خصوصا على وقف دائم لإطلاق النار في غزة والافراج عن الرهائن والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، فضلا عن إدارة غزة من دون حماس.

ولمّح ترامب الأحد الى احتمال حصول اختراق في الشرق الأوسط، مؤكدا أن “الجميع مستعد لشيء لافت”، عشية استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض.

ولم يقدم ترامب تفاصيل إضافية.

وكان الرئيس الأميركي قال الجمعة “يبدو أن لدينا اتفاقا بشأن غزة. أعتقد أنه اتفاق سيعيد الرهائن، سيكون اتفاقا ينهي الحرب”.

على صعيد آخر، جدد الملك عبدالله التأكيد أن “الأردن على أتم الاستعداد… لحماية سيادته وأمنه”.

وسبق للملك أن أكد مرارا رفضه جعل المملكة التي يشكل الأردنيون من أصول فلسطينية نحو نصف عدد سكانها، “وطنا بديلا” للفلسطينيين.

وكان مسؤولون إسرائيليون لوّحوا بضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ردا على اعتراف دول غربية بدولة فلسطين. لكن ترامب حذّر الخميس بأنه لن يسمح للدولة العبرية بضم هذه الأراضي.

