العثور على جثث خمسة عمال مناجم خطفوا في المكسيك

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

عثرت السلطات المكسيكية على جثث خمسة عمال في شركة منجمية كندية من بين عشرة خُطفوا آخر كانون الثاني/يناير، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الاثنين.

وقالت النيابة العامة في بيان إنها “حددت هوية خمس جثث” عثر عليها في ولاية سينالوا، تبيّن أنها عائدة لخمسة من العمال المخطوفين. وهي تعمل على تحديد هوية خمس جثث أخرى عثر عليها في المنطقة.

وخُطف عشرة عمال مكسيكيين في شركة “فيزسلا سيلفر” في الثالث والعشرين من كانون الثاني/يناير في هذه الولاية الواقعة في شمال غرب المكسيك.

وقال أقارب لهم إن مجموعة مسلحة دهمت موقعا للشركة في منطقة كونكورديا واقتادهم بالقوة.

وأعلنت السلطات المكسيكية الجمعة توقيف أربعة أشخاص في هذه القضية.

ويشارك أكثر من ألف شرطي وعسكري في عمليات البحث.

وتشهد هذه المنطقة الكثير من جرائم القتل والخطف بسبب الصراعات داخل عصابة سينالوا. وأسفرت أعمال العنف هذه عن أكثر من 1700 قتيل ونحو 2000 مفقود في سنة واحدة فقط.

بور-سب/خلص

