العراق يدعو أمريكا لمنع الطائرات الإسرائيلية من استخدام مجاله الجوي لمهاجمة إيران

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(رويترز) – دعا العراق يوم السبت الولايات المتحدة إلى منع الطائرات الإسرائيلية من استخدام الأجواء العراقية لشن هجمات على إيران، مستندا إلى الاتفاقات الثنائية والقانون الدولي.

وقال المتحدث العسكري صباح النعمان في بيان “الحكومة العراقية تطالب الولايات المتحدة بتحمل مسؤوليتها وفقا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين، والأعراف والمواثيق الدولية، بما يؤدي إلى منع طائرات الكيان الصهيوني من تكرار اختراق الأجواء العراقية وتنفيذ الاعتداءات”.