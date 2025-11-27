العفو الدولية تدعو شركات صناعة النسيج إلى حماية حقوق العمال

دعت منظمة العفو الدولية الخميس شركات النسيج العالمية وحكومات أربع دول آسيوية إلى اتخاذ إجراءات لاحترام حقوق العمال في هذا القطاع وضمان حصولهم على أجور لائقة.

وقالت المنظمة التي تنشر الخميس تقريرين حول هذا الموضوع، إنه يجب على العلامات التجارية للأزياء التي تصنع في الهند وبنغلادش وباكستان وسريلانكا أن تتخذ خطوات عاجلة لحماية حقوق العمال في سلاسل التوريد الخاصة بها.

ولإعداد التقريرين، استندت منظمة العفو الدولية إلى حوالى 90 مقابلة شملت 20 مصنعا في هذه الدول الأربع. ويكشف التقريران “انتهاكات واسعة النطاق لحرية إنشاء نقابات في قطاع صناعة الملابس” انتهاكات حقوق العمال وأعمال مضايقة وعنف من جانب أرباب العمل، وفقا للمنظمة.

وقالت دومينيك مولر، الباحثة في قطاع صناعة النسيج في منظمة العفو الدولية لوكالة فرانس برس “تعتمد صناعة الأزياء من نواح كثيرة على نموذج يستند إلى استغلال العمالة المنخفضة الكلفة”.

ورغم أن قطاع صناعة النسيج يمثل ما يصل إلى 40% من وظائف التصنيع في هذه البلدان، فإن عماله “يتقاضون أجورا زهيدة ويعملون لساعات طويلة، مع عدم القدرة على الوصول إلى الحقوق الأساسية، ويحرمون بشكل منهجي من حقوقهم بموجب عقود غير رسمية”، وفق منظمة العفو الدولية.

وأرسلت المنظمة استبيانا إلى 21 شركة تطلب فيه معلومات عن سياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان وممارساتها الرقابية وإجراءاتها الملموسة المتعلقة بحرية إنشاء نقابات. لكن “لم يكن هناك أدلة كافية تحدد ما إذا كانت سياسات حقوق الإنسان تُطبق على مستوى المصانع أم لا”.

