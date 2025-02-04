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القضاء الياباني يثبّت حكم مسؤول سابق في “نيسان” في إطار قضية كارلوس غصن

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ثبّتت محكمة العدل العليا في طوكيو الثلاثاء في مرحلة الاستئناف الحكم الصادر في حقّ المسؤول السابق في مجموعة “نيسان” غريغ كيلي في إطار قضيّة كارلوس غصن بتهمة سوء استخدام أموال والقاضي بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

في آذار/مارس 2022، أدين خبير القانون الأميركي البالغ 68 عاما والمسؤول السابق عن الشؤون القانونية في مجموعة “نيسان” لمساعدته كارلوس غصن على إخفاء 9,1 مليارات ين (حوالى 70 مليون يورو في تلك الفترة) من الأتعاب المؤجّلة عن سلطات البورصة اليابانية خلال الفترة 2010-2018.

وطالب الادّعاء في بادئ الأمر بسنتين من السجن له لكن المحكمة خلصت إلى ذنبه في الفترة المالية 2017-2018 لا غير، معتبرة أنه كان يجهل مآرب غصن بشأن تلك المدفوعات.

وطعن في القرار كلّ من الادعاء والدفاع.

تكشّفت قضيّة كارلوس غصن في اليابان إثر توقيف كبير مديري تحالف “رينو-نيسان” في عملية لقيت ضجّة كبيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 قبل إطلاق سراحه بكفالة سنة 2019.

وبعد فرار غصن إلى لبنان في كانون الأول/ديسمبر 2019، بات كيلي بحكم الأمر الواقع المتّهم الرئيسي في المحاكمة. وهو عاد إلى الولايات المتحدة بعد صدور الحكم الأوّل في حقّه.

وهو لم يحضر جلسات مرحلة الاستئناف، بحسب ما قال محاميه يويتشي كيتامورا.

ويقول كارلوس غصن إنه غادر اليابان لأنه كان يخشى ألا تكون محاكمته عادلة في البلد.

وأصدر المحقّقون الفرنسيون من جهتهم مذكّرة توقيف دولية في حقّ غصن خصوصا على خلفية استغلال أملاك تابعة للشركة وتبييض أموال في سياق عقود صادرة عن أحد فروع “رينو-نيسان”.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، اتّفقت “هوندا” و”نيسان” التي تواجه صعوبات كبيرة على مفاوضات بهدف دمج المجموعتين. واعتبر كارلوس غصن في تصريحات أدلى بها للإعلام عبر اتصال بالفيديو أن هذا القرار يظهر أن “نيسان” هي “في حالة هلع”.

كه/م ن/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية