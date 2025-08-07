الكرملين يعلن عن اجتماع مرتقب بين ترامب وبوتين في “الأيام المقبلة”

أعلن الكرملين الخميس عن قمة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين ستعقد في “الأيام المقبلة” في مكان اتفق عليه الجانبان “من حيث المبدأ”، من دون الكشف عنه.

وسيكون هذا الاجتماع الأول بين رئيس أميركي ورئيس روسي منذ التقى جو بايدن ببوتين في جنيف في حزيران/يونيو 2021، ويأتي في ظل سعي ترامب للتوسط لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

فشلت حتى الآن ثلاث جولات من المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف في تحقيق أي تقدم نحو وقف إطلاق النار، إذ تبدو مطالب الجانبين متباعدة لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال ترامب الأربعاء إنه من المرجح أن يلتقي بوتين وجها لوجه “قريبا جدا”.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المستشار الرئاسي يوري أوشاكوف قوله “بناء على اقتراح من الجانب الأميركي، تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ لعقد قمة ثنائية خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف أوشاكوف “بدأنا الآن العمل على التفاصيل مع زملائنا الأميركيين”.

وقال أيضا إن مكان الاجتماع “تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ” لكنه لم يكشف عنه.

وتابع “تم تحديد الأسبوع المقبل كتاريخ مقرر”.

– زيلينسكي يدعو إلى اجتماع –

قُتل عشرات الآلاف منذ أن شنّت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وأجبر القصف الروسي ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم ودمر مساحات واسعة من شرق أوكرانيا وجنوبها.

خلال المحادثات المباشرة في إسطنبول، طلب المفاوضون الروس من كييف الانسحاب من الأراضي التي لا تزال تسيطر عليها في الأقاليم التي ضمتها روسيا والتخلي عن الدعم العسكري الغربي، إذا أرادت وقف تقدم القوات الروسية.

كما سعت موسكو إلى إثارة الشكوك حول شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واستبعدت عقد اجتماع بين الرئيسين حتى يتم الاتفاق على شروط السلام.

ويأتي الإعلان عن الاجتماع بين بوتين وترامب بعد يوم من لقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي في موسكو.

وكشف المستشار الرئاسي الروسي أن ويتكوف اقترح عقد اجتماع ثلاثي يشمل زيلينسكي، لكن روسيا لم ترد على هذا المقترح.

وأضاف أن “هذا الخيار لم يناقش بشكل مفصّل. الجانب الروسي لم يعلّق إطلاقا عليه”.

وكان زيلينسكي قد جدد في وقت سابق الخميس دعوته لعقد اجتماع مع بوتين، يرى أنه السبيل الوحيد لإحراز تقدم نحو السلام.

وكتب على منصات التواصل الاجتماعي “قلنا مرارا في أوكرانيا إن إيجاد حلول حقيقية قد يكون فعالا على مستوى القادة. من الضروري تحديد توقيت لمثل هذه الصيغة ومجموعة القضايا التي سيتم البحث فيها”.

وقال الرئيس الأوكراني صباح الخميس إنه يعتزم إجراء “عدة” محادثات على مدى اليوم بما في ذلك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وكذلك مع مسؤولين فرنسيين وإيطاليين.

وأضاف أنه “سيكون هناك أيضا تواصل على مستوى مستشاري الأمن القومي”.

وتابع زيلينسكي “الأمر الرئيسي هو أن تتخذ روسيا التي بدأت هذه الحرب، خطوات حقيقية لإنهاء عدوانها”.

يأتي ذلك بعدما أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي ترامب الأربعاء، عقب زيارة ويتكوف إلى موسكو. وشارك في الاتصال أيضا عدد من القادة الأوروبيين.

