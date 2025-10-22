The Swiss voice in the world since 1935
اللوفر يعيد فتح أبوابه بعد عملية سرقة حلي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعاد متحف اللوفر فتح أبوابه أمام الزوار صباح الأربعاء للمرة الأولى منذ عملية السرقة التي نفذها أربعة لصوص الأحد وسرقوا ثماني حلي متسببين بخسارة تقدر بحوالى 88 مليون يورو، بحسب ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس.

وبدأ أوائل الزوار دخول المتحف الذي يستقطب أكبر عدد من الزوار في العالم عند التاسعة صباحا، وهو الوقت الذي يفتح فيه المتحف أبوابه عادة، إلا أن قاعة أبولون حيث وقعت السرقة، ستبقى مغلقة وفق ما أفادت إدارته فرانس برس.

ويبحث مئات المحققين عن مرتكبي هجوم الأحد ويعملون بناء على نظرية مفادها أن عصابة جريمة منظمة تسلقت سلما على شاحنة لاقتحام المتحف، وأوقعت تاجا مرصعا بالماس أثناء فرارها.

وسرق اللصوص ثماني قطع ثمينة، بينها قلادة من الزمرد والماس أهداها نابليون الأول لزوجته الإمبراطورة ماري لويز، وإكليل كان ذات يوم ملكا للإمبراطورة أوجيني يحتوي على قرابة ألفَي ماسة.

مدف-امي/الح/غ ر

