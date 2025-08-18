The Swiss voice in the world since 1935
المبعوث الأمريكي: على إسرائيل "التعاون" بعد إقرار لبنان خطة نزع سلاح الجماعات المسلحة

بيروت (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي توماس براك يوم الاثنين إن الدور الآن على إسرائيل لاتخاذ خطوة من جانبها بعد إقرار خطة في لبنان لنزع سلاح جماعة حزب الله بحلول نهاية العام مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في البلاد.

والخطة عبارة عن خارطة طريق من مراحل للجماعات المسلحة لتسليم ترساناتها مقابل وقف الجيش الإسرائيلي للعمليات البرية والجوية والبحرية وسحب قواته من جنوب لبنان.

ووافق مجلس الوزراء اللبناني على أهداف الخطة في وقت سابق من هذا الشهر على الرغم من رفض حزب الله، وقال براك إن الدور الآن على إسرائيل للتعاون.

وقال براك للصحفيين في لبنان بعد لقائه بالرئيس اللبناني جوزاف عون “هناك دائما نهج تدريجي، لكنني أعتقد أن الحكومة اللبنانية قامت بدورها. لقد اتخذت الخطوة الأولى. ما نحتاجه الآن هو أن تلتزم إسرائيل بخطوة مماثلة”.

ووصف براك قرار الحكومة اللبنانية بأنه “قرار يتطلب تعاونا من إسرائيل”، وقال إن الولايات المتحدة تتجه حاليا “للتباحث مع إسرائيل بشأن موقفهما” لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وبموجب المرحلة الأولى من الخطة التي اطلعت عليها رويترز، ستصدر الحكومة اللبنانية قرارا يلتزم بنزع كامل لسلاح حزب الله بحلول نهاية العام فيما ستوقف إسرائيل العمليات العسكرية في الأراضي اللبنانية.

لكن إسرائيل واصلت ضرباتها على لبنان في الأسابيع التي تلت موافقة مجلس الوزراء على الخطة.

وقال عون في بيان مكتوب بعد اجتماعه مع براك إن المطلوب الآن هو التزام “الأطراف الأخرى”.

وتزايدت الدعوات لنزع سلاح حزب الله منذ الحرب مع إسرائيل العام الماضي والتي أسفرت عن مقتل خمسة آلاف من مسلحي الجماعة ومعظم كبار قادتها وتدمير مساحات شاسعة من جنوب لبنان.

لكن الجماعة تقاوم الضغوط وترفض أي نقاش بشأن ترسانتها قبل أن توقف إسرائيل ضرباتها وتسحب قواتها من جنوب لبنان.

وأثار نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله يوم الجمعة مخاوف من شبح حرب أهلية، ولوح بأنه لن تكون هناك “حياة” في لبنان إذا حاولت الدولة مواجهة الجماعة أو القضاء عليها.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

