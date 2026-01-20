المبعوث الأمريكي برّاك: دمشق مهيأة لتولي المسؤوليات الأمنية

20 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي توم برّاك اليوم الثلاثاء إن دمشق الآن عازمة ومهيأة لتولي المسؤوليات الأمنية، بما في ذلك السيطرة على مراكز احتجاز تنظيم الدولة الإسلامية ومعسكراته في سوريا.

وذكر في منشور على منصة إكس “أكبر فرصة للأكراد في سوريا الآن تكمن في المرحلة الانتقالية ما بعد الأسد في ظل الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع”.

