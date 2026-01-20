The Swiss voice in the world since 1935
المبعوث الأمريكي برّاك: دمشق مهيأة لتولي المسؤوليات الأمنية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

20 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي توم برّاك اليوم الثلاثاء إن دمشق الآن عازمة ومهيأة لتولي المسؤوليات الأمنية، بما في ذلك السيطرة على مراكز احتجاز تنظيم الدولة الإسلامية ومعسكراته في سوريا.

وذكر في منشور على منصة إكس “أكبر فرصة للأكراد في سوريا الآن تكمن في المرحلة الانتقالية ما بعد الأسد في ظل الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع”.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

