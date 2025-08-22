The Swiss voice in the world since 1935
المحكمة العليا الأميركية تأذن بخفض منح بحثية مرتبطة ببرامج التنوع

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعطت المحكمة العليا الأميركية الخميس إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لخفض منح بحثية بمئات ملايين الدولارات مرتبطة ببرامج التنوع. 

وكان قاضٍ فدرالي في ماساتشوستس أوقف إجراءات الخفض المخطط لها في منح المعاهد الوطنية للصحة في حزيران/يونيو، معتبرا أنها ترقى إلى التمييز العنصري والتحيز ضد مجتمع الميم. 

وسعت إدارة ترامب لاقتطاع قرابة 800 مليون دولار من تمويلات أبحاث المعاهد الوطنية للصحة في إطار حملتها ضد برنامج “التنوع والمساواة والشمول”.

وفي تصويت جاءت نتيجته خمسة مقابل أربعة، أذنت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة بالمضي قدما في الخفض فيما تستمر الطعون القانونية في محاكم أدنى.

وصوّت رئيس القضاة جون روبرتس المحافظ، إلى جانب القضاة الليبراليين الثلاثة في المحكمة ليشكّلوا الأقلية المعارضة.

وتمثل منح التنوع التي طالها الخفض جزءا بسيطا من أكثر من 10 مليارات دولار من أبحاث وعقود المعاهد الوطنية للصحة التي وُضعت على قائمة الاقتطاعات منذ تولي ترامب سدة الرئاسة في كانون الثاني/يناير. 

وتشمل المشاريع الأخرى المشمولة بالخفض دراسات حول الآثار الصحية لاحترار المناخ ومرضي ألزهايمر والسرطان.

وأطلق ترامب عملية إصلاح جذرية للمؤسسة العلمية الأميركية في ولايته الثانية، فخفّض التمويل وهاجم جامعات وأشرف على إجراءات تسريح جماعية لعلماء في مختلف الوكالات الفدرالية.

الأكثر مناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
13 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
21 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
