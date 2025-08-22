المحكمة العليا الأميركية تأذن بخفض منح بحثية مرتبطة ببرامج التنوع

أعطت المحكمة العليا الأميركية الخميس إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لخفض منح بحثية بمئات ملايين الدولارات مرتبطة ببرامج التنوع.

وكان قاضٍ فدرالي في ماساتشوستس أوقف إجراءات الخفض المخطط لها في منح المعاهد الوطنية للصحة في حزيران/يونيو، معتبرا أنها ترقى إلى التمييز العنصري والتحيز ضد مجتمع الميم.

وسعت إدارة ترامب لاقتطاع قرابة 800 مليون دولار من تمويلات أبحاث المعاهد الوطنية للصحة في إطار حملتها ضد برنامج “التنوع والمساواة والشمول”.

وفي تصويت جاءت نتيجته خمسة مقابل أربعة، أذنت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة بالمضي قدما في الخفض فيما تستمر الطعون القانونية في محاكم أدنى.

وصوّت رئيس القضاة جون روبرتس المحافظ، إلى جانب القضاة الليبراليين الثلاثة في المحكمة ليشكّلوا الأقلية المعارضة.

وتمثل منح التنوع التي طالها الخفض جزءا بسيطا من أكثر من 10 مليارات دولار من أبحاث وعقود المعاهد الوطنية للصحة التي وُضعت على قائمة الاقتطاعات منذ تولي ترامب سدة الرئاسة في كانون الثاني/يناير.

وتشمل المشاريع الأخرى المشمولة بالخفض دراسات حول الآثار الصحية لاحترار المناخ ومرضي ألزهايمر والسرطان.

وأطلق ترامب عملية إصلاح جذرية للمؤسسة العلمية الأميركية في ولايته الثانية، فخفّض التمويل وهاجم جامعات وأشرف على إجراءات تسريح جماعية لعلماء في مختلف الوكالات الفدرالية.

