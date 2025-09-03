المخابرات الداخلية في إسرائيل تعلن إحباط هجوم على بن جفير

reuters_tickers

2دقائق

القدس (رويترز) – قال جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك) يوم الأربعاء إنه أحبط خطة لاغتيال وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير، وإنه ألقى القبض على أعضاء خلية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف الشاباك أن الهجوم الذي خططت له حماس ضد الوزير اليميني المتطرف كان سيتضمن استخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات.

وقال الجهاز إنه تم اعتقال أعضاء في خلية تابعة لحماس من منطقة الخليل في الضفة الغربية المحتلة ومصادرة طائرات مسيرة. وعبر عن اعتقاده بأن الخلية أدارت مقرا لحماس في تركيا “بقصد تنفيذ عملية اغتيال تستهدف بن جفير”.

ومضى قائلا إن التحقيق جار في الحادث.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من حركة حماس التي تخوض إسرائيل حربا ضدها في قطاع غزة منذ ما يقرب من سنتين. ولم تعلق تركيا على الفور.

وقال بن غفير في بيان إن ذلك لن يردعه أو يخيفه.

وأضاف “لقد حاولت حماس اغتيالي خمس مرات، وفشلت في كل مرة” وأنه يشكر الرب وقوات الأمن الإسرائيلية.

وبدأت الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما شن مسلحون بقيادة حماس هجوما على جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واقتياد 251 رهينة بينهم أطفال إلى غزة. ولا يزال 48 رهينة في القطاع.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 63 ألف شخص، وتدمير أو إلحاق الضرر بمعظم المباني في غزة، وإجبار جميع سكانها تقريبا على الفرار من منازلهم مرة واحدة على الأقل.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية- تحرير محمد محمدين)