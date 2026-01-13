المخرج جعفر بناهي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم الشعب الإيراني “الأعزل”

afp_tickers

2دقائق

دعا المخرج الإيراني جعفر بناهي الثلاثاء المجتمع الدولي إلى دعم مواطنيه “للانتهاء” من السلطة القائمة في طهران، ملاحظا أن الشعب “أعزل” في مواجهة حملة القمع ضد الاحتجاجات.

وقال المخرج الحائز جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الأخير لإذاعة “فرانس إنتر” إن “الشعب الإيراني أعزل اليوم، ورغم كل شيء، فهو في الشوارع”، منددا بوحشية القمع الذي أدى إلى مقتل أكثر من 600 شخص وفق منظمة غير حكومية.

وأضاف “عندما يستخدم نظام ما (…) أسلحة حربية ضد شعبه، أي لإحداث حمام دم، لا يكون الهدف مجرد إجبار الناس على العودة إلى منازلهم، ولهذا السبب يحتاج الشعب إلى مساعدة ودعم المجتمع الدولي”.

ورأى المخرج الذي كان يتحدث من مدينة لوس أنجليس الأميركية “أي صمت اليوم، في أي مكان في العالم، سيُحاسب عليه التاريخ يوما ما”.

وقال “لقد وصلنا إلى الذروة”، في إشارة إلى الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني اثر توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في أيلول/سبتمبر 2022، والتظاهرات على خلفية ارتفاع أسعار البنزين قبل ثلاث سنوات؛ وتلك التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد ذي التوجهات المحافظة المتشددة عام 2009.

ورأى أن “كل هذه الحركات والانتفاضات أوصلت إلى هذه اللحظة الحالية”، معتبرا أن “الوقت حان للانتهاء” من هذا الوضع.

وتشهد إيران منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر حركة احتجاجية شعبية بدأها أصحاب متاجر في بازار طهران احتجاجا على تدهور العملة الوطنية وتراجع القدرة الشرائية قبل أن يتسع نطاقها وتمتد إلى أفقر مناطق إيران في الغرب، وترفع شعارات سياسية مناهضة للسلطة التي يقودها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

مرا/ب ح/جك