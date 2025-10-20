المدنيون في الفاشر السودانية بين مطرقة الجوع وسندان الطائرات المسيرة

من نفيسة الطاهر

(رويترز) – يلجأ سكان مدينة الفاشر السودانية المحاصرة إلى مخابئ تحت الأرض لمحاولة حماية أنفسهم من الطائرات المسيرة والقذائف بعدما تزايدات الهجمات على مراكز الإيواء والمستشفيات والمساجد.

ومدينة الفاشر التي تعاني من مجاعة هي آخر معاقل الجيش السوداني في منطقة دارفور مترامية الأطراف بغرب البلاد، حيث يخوض معارك ضد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في حرب أهلية مستمرة منذ عامين ونصف العام.

وتسببت الحرب، التي نشبت إثر نزاع على السلطة، في وقوع عمليات قتل على أساس عرقي كما اجتذبت أطرافا أجنبية وأدت إلى أزمة إنسانية ضخمة.

وحقق الجيش مكاسب على الأرض في مناطق أخرى من السودان، لكن دارفور هي معقل قوات الدعم السريع التي تهدف أن تكون مقرا لحكومة موازية بما قد يؤدي إلى ترسيخ انقسام جغرافي للبلاد.

وتشير بيانات من الأمم المتحدة إلى فرار أكثر من مليون شخص من الفاشر خلال حصار قوات الدعم السريع المستمر منذ 18 شهرا. لكن مغادرة المنطقة صارت خطرة ومكلفة. وتشير تقديرات إلى أن ربع مليون مدني لا يزالون فيها، وهناك مخاوف من أعمال انتقامية جماعية في حال سقوط المدينة.

* كفاح لتجنب ضربات المسيرات

حفر كثيرون ممن بقوا في المدينة مخابئ لحماية أنفسهم من الضربات المتكررة على المدنيين، وفقا لأكثر من عشرة من السكان الذين تم التواصل معهم هاتفيا بالإضافة إلى لقطات حصلت عليها رويترز وتحققت منها.

ووصف السكان كيف يتجنبون هجمات المسيرات من خلال الحد من الحركة والتجمعات الكبيرة خلال النهار، وعدم استخدام الأضواء بعد حلول الظلام.

وقال الصحفي المحلي محيي الدين عبد الله “لا نستطيع دفن الجثث إلا ليلا، أو في الصباح الباكر جدا… لقد أصبح الأمر عاديا بالنسبة لنا”.

وذكر خمسة من السكان أن طائرات مسيرة تلاحق المدنيين لمناطق يتجمعون عادة فيها مثل المستشفيات. وقال الطبيب عز الدين أسو رئيس مستشفى الفاشر الجنوبي “عندما تريد أن تتجول، تلتصق بالجدار مثل الضب (الأبراص) حتى لا ترصدك الطائرة المسيرة عند دخولك”.

وفي مركز إيواء بمدرسة أبو طالب في الفاشر، قتل 18 شخصا على الأقل خلال الأسبوع الذي بدأ في 30 سبتمبر أيلول بسبب القصف وهجوم بمسيرة ومداهمة لقوات الدعم السريع، بحسب عبد الله الذي زار الموقع قبل الهجمات وبعدها.

وأظهرت لقطات تحققت منها رويترز أسقف المدرسة المحطمة وجدرانها المتضررة. وفي فناء المدرسة، ظهرت جثة ملقاة قرب حاوية شحن دفنت في الأرض لتكون كالملجأ، مع أكياس رمل حول المدخل.

ولم يرد الجيش ولا قوات الدعم السريع على طلبات مكتوبة أو اتصالات تطلب التعليق على الأحداث التي وقعت في مدرسة أبو طالب وأماكن أخرى في الفاشر.

واتهم السكان الذين ظهروا في اللقطات قوات الدعم السريع بالمسؤولية عن الهجمات. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من الجهة المسؤولة.

وقالت خديجة موسى المدير العام لوزارة الصحة في ولاية شمال دارفور لرويترز عبر الهاتف من الفاشر “لا يفرقون بين المدنيين والجنود. إذا كنت إنسانا يطلقون النار عليك”.

وتواجه قوات الدعم السريع وحلفاؤها اتهامات بالمسؤولية عن موجات من أعمال العنف بدوافع عرقية في دارفور خلال الحرب، وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أنهم ارتكبوا إبادة جماعية. وتنفي قيادتها إصدار أوامر بمثل هذه الهجمات، وتقول إن الجنود المارقين المخالفين للأوامر سيمثلون للعدالة.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان صدر في 12 أكتوبر تشرين أول إن مدينة الفاشر “خالية من المدنيين”. وأضافت أن الجيش والمستنفرين المتحالفين معه ومتمردي (القوات المشتركة) السابقين “يتخذون من المستشفيات والمساجد ثكنات عسكرية ومنصات انطلاق صاروخية”. ونفت قوات الدعم السريع في البيان استهداف المدنيين.

ويستخدم الجيش السوداني، الذي ينفى مسؤوليته عن مقتل المدنيين، طائرات مسيرة أيضا في الفاشر.

* هجمات متكررة على ملجأ آخر

في 10 و11 أكتوبر تشرين الأول تعرض مركز إيواء آخر، وهو دار الأرقم الواقع داخل حرم الجامعة ويضم مسجدا، لهجمات متكررة وسجل مدير المركز هاشم بوش سقوط 57 قتيلا بينهم 17 طفلا ثلاثة منهم رضع.

وقال بوش في رسالة صوتية لرويترز يصف فيها الهجوم الأول “كانوا يستهدفون المسجد. هاجموا بعد صلاة الجمعة مباشرة”. وأضاف أن الهجوم الثاني جاء بطائرة مسيرة تتبعت أشخاصا يركضون إلى حاوية شحن أخرى تستخدم كملجأ.

وتابع أنه في صباح اليوم التالي، سقطت أربع قذائف أخرى في أثناء صلاة الفجر. وأكد سكان، في مقطع فيديو التقطه ناشطون محليون وتحققت منها رويترز، وقوع الهجمات.

وأظهرت اللقطات أيضا ما بدا أنها 10 جثث مغطاة بملاءات في الموقع، وأخرى بحجم يظهر أنها لطفل مغطى بسجادة صلاة صغيرة، والعديد من الجثث المشوهة والمكشوفة داخل الحاوية.

وأظهرت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية نشرها مختبر البحوث الإنسانية في جامعة ييل في 16 أكتوبر تشرين الأول ست نقاط يظهر عليها أثر ضربات على مباني دار الأرقم.

* جثث متناثرة في الشوارع

يقول مختبر البحوث الإنسانية في جامعة ييل إن قوات الدعم السريع مددت الحواجز الترابية لتطويق الفاشر بشكل كامل تقريبا منذ الرابع من أكتوبر تشرين الأول.

ونتيجة لذلك، حذر ناشطون الأسبوع الماضي من أنه حتى العلف الحيواني الذي يلجأ الناس إلى تناوله لم يعد متوفرا.

ويقول ناشطون من شبكة محلية تدعى (لجنة مقاومة الفاشر) إن 30 شخصا في المتوسط يلقون حتفهم يوميا بسبب العنف والجوع والمرض.

وتقول (غرفة طوارئ معسكر أبو شوك)، وهي شبكة من المتطوعين، إن أعدادا كبيرة جدا من الجثث متناثرة في الشوارع بما يشكل خطرا على الصحة العامة.

وقال سكان تحدثوا إلى رويترز إنهم يخشون التعرض للخطف أو السرقة أو القتل إذا حاولوا المغادرة.

وأفاد أحد أعضاء طوارئ معسكر أبو شوك، والذي عرف نفسه فقط باسم محمد “الفاشر مدينة بلا حياة تقريبا… لكن المغادرة أشد خطورة من البقاء”.

(شارك في التغطية خالد عبد العزيز ومونيكا نعيم وفرناندو روبلز وكاثرين كارتييه – إعداد مروة غريب وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)