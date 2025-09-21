The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

المدير المالي لشركة طيران العال الإسرائيلية يتقاعد ويخلفه نائبه

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس (رويترز) – قالت شركة طيران العال الإسرائيلية يوم الأحد إن مديرها المالي يانكال شاهار سيتقاعد في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن ظل يعمل في الشركة لمدة 19 عاما.

وأضافت الشركة أن جيل فيلدمان، نائب المدير المالي للشركة ورئيس قسم الاقتصاد والميزانية وتطوير الأعمال، سيحل محله اعتبارا من الأول من ديسمبر كانون الأول.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة دينا بن تل جانانسيا في يوليو تموز إنها تعتزم التنحي بحلول نهاية عام 2025، بعد ثلاث سنوات ونصف في المنصب.

ومع وقف شركات طيران أجنبية كثيرة رحلاتها إلى تل أبيب منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول 2023، ارتفعت أرباح شركة العال مع نفاد تذاكر الرحلات الجوية إلى حد كبير وارتفاع أسعارها.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية