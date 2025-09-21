المدير المالي لشركة طيران العال الإسرائيلية يتقاعد ويخلفه نائبه

1دقيقة

القدس (رويترز) – قالت شركة طيران العال الإسرائيلية يوم الأحد إن مديرها المالي يانكال شاهار سيتقاعد في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن ظل يعمل في الشركة لمدة 19 عاما.

وأضافت الشركة أن جيل فيلدمان، نائب المدير المالي للشركة ورئيس قسم الاقتصاد والميزانية وتطوير الأعمال، سيحل محله اعتبارا من الأول من ديسمبر كانون الأول.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة دينا بن تل جانانسيا في يوليو تموز إنها تعتزم التنحي بحلول نهاية عام 2025، بعد ثلاث سنوات ونصف في المنصب.

ومع وقف شركات طيران أجنبية كثيرة رحلاتها إلى تل أبيب منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول 2023، ارتفعت أرباح شركة العال مع نفاد تذاكر الرحلات الجوية إلى حد كبير وارتفاع أسعارها.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)