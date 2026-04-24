المركبات الكهربائية الصينية تتصدّر المشهد في معرض بكين للسيارات

afp_tickers

4دقائق

انطلق في العاصمة الصينية بكين الجمعة أكبر معرض للسيارات في العالم، مثيرا حماسة محبي السيارات الذين توافدوا بالمئات لالتقاط صور بجانب مركبات كهربائية عالية التقنية، عُرضت في هذا الحدث الذي يشكل فرصة لمصنّعيها في ظل ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

يحاول مديرو المبيعات في عدد من الشركات وهم يقفون أمام شاشات عملاقة في قاعات مركز المعارض الدولي الفسيحة، استقطاب المشترين في سوق شديدة التنافس.

ويعود ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بالفائدة على شركات تصنيع السيارات الكهربائية، إذ أصبحت المركبات التي تعمل بالبنزين أقل جذبا لبعض السائقين.

وعلى مدى سنوات، هيمنت شركات غربية عملاقة من أمثال “فولكس فاغن” و”تويوتا” و”بي إم دبليو” على السوق الصينية. لكنها فقدت زخمها لصالح الشركات المصنعة المحلية التي كانت أسرع في التحوّل إلى السيارات الكهربائية وتقديم طرازات بأسعار معقولة.

وتتصدر شركات صينية منها “بي واي دي” و”تشاومي” و”إكس بينغ” في مجال دمج برامج الذكاء الاصطناعي وتقنيات القيادة الذاتية في سياراتها الكهربائية.

ويُقام المعرض على مساحة 380 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة أكثر من 50 ملعب كرة قدم.

وستُعرَض أكثر من 1400 سيارة من مئات الشركات المصنعة الأجنبية والصينية بين 28 نيسان/أبريل و3 أيار/مايو.

– سيارات الدفع الرباعي الكبيرة –

يشهد المعرض منافسة بين الماركات الصينية التي ستسعى إلى إبهار الزوار بميزات القيادة الذاتية، وسرعات شحن البطاريات المتزايدة باستمرار، والراحة المحسّنة في المركبة.

أما الشركات الأجنبية لتصنيع السيارات، فتعزز تعاونها مع الشركات الصينية لتجنب التأخر في مجال التطورات التكنولوجية.

وقد أبرمت شركة “بي إم دبليو” مثلا شراكة مع “سي ايه تي ال” الصينية العملاقة في مجال البطاريات.

وقال رئيس شركة “إكس بنغ” براين غو للصحافيين إن الشركات “تستفيد حاليا من نقاط قوتها للتعاون مع الصين”، محليا ودوليا. وأوضح أنّ هذا التوجه سيزداد قوة.

ويُخصّص قسم كبير من المعرض هذا العام لسيارات الدفع الرباعي الكبيرة، وهي فئة متنامية لدى المستهلكين الصينيين الباحثين عن الراحة والمساحة الكبيرة.

– ماركات جديدة –

استطاعت شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية السيطرة على السوق المحلية في السنوات الأخيرة بفضل عروض الاستبدال، إذ تقدّم تخفيضات كبيرة للزبائن الذين يوافقون على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة.

ودفعت هذه المعركة الشرسة في الأسعار الحكومة الصينية العام الفائت إلى المطالبة بفرض ضوابط أكثر صرامة على الأسعار، وتحسين تنظيم المنافسة على المدى البعيد.

ويشير المحلل المستقل لي شينغ إلى أن ذلك لم يمنع ظهور ماركات جديدة للسيارات الكهربائية في الصين، حيث يقول إنه أحصى ثماني ماركات على الأقل خلال العامين الماضيين.

وتسعى الشركات أيضا إلى تحسين المسافة التي يمكن قطعها بشحنة واحدة.

وقطع لي جون، رئيس شركة “تشاومي” الصينية للهواتف الذكية والتي أصبحت مصنّعا للسيارات أيضا، مسافة 1300 كيلومتر من بكين إلى شنغهاي بسيارته الكهربائية الجديدة “اس يو 7 برو”، وأوضح أنّه توقف مرة واحدة فقط لإعادة شحنها خلال الرحلة التي استغرقت 15 ساعة.

ميا/رك/ناش