كانتون سويسري يدعو إلى توفير الحماية لمواطنيه المتجهين إلى غزة

يشارك في القافلة خمس سفن سويسرية على متنها 42 مواطناً.ة، بعضهم مقيم في كانتون فو، ضمن "أسطول الصمود العالمي" الهادف إلى إيصال حليب مجفف ومواد غذائية إلى القطاع. Keystone-SDA

صوّت برلمان كانتون فو لصالح قرار يطالب وزارة الخارجية السويسرية بتوفير الحماية الدبلوماسية والقنصلية للمواطنات والمواطنين المشاركين في قافلة مساعدات إنسانية متجهة إلى غزة.

2دقائق

Keystone-SDA/م.ا أنظر 2 لغات أخرى English en Foreign ministry called on to protect Swiss nationals en route to Gaza طالع المزيدForeign ministry called on to protect Swiss nationals en route to Gaza

Français fr Appel lancé à Berne pour protéger les Suisses en route vers Gaza الأصلي طالع المزيدAppel lancé à Berne pour protéger les Suisses en route vers Gaza

ويشارك في القافلة خمس سفن سويسرية على متنها 42 مواطنًا.ة، بعضهم مقيم في كانتون فو. وتنطلق السفن المشاركة ضمن “أسطول الصّمود العالمي”، الذي يهدف إلى إيصال حليب مجفف، ومواد غذائية إلى غزة.

وبينما أعلنت إسرائيل أنها ستشدد إجراءاتها ضد القافلة، قررت إسبانيا توفير الحماية لمواطنيها. لكن وزارة الخارجية السويسرية أوضحت أنها لن تدعم مواطنيها المشاركين، وفق ما أكدت السياسية جويل ميناتشي.

ورفض حزب الشعب السويسري القرار، إذ قال نائبه رومان بيلوتي إن الوزارة حذرت من السفر إلى المنطقة، ولن ترسل قوات لحماية المشاركين.

في المقابل، دعم الحزب الاشتراكي والخضر القرار، معتبرين أن المشاركين “صوت شعبي غاضب من الحصار المفروض على غزة”. وأكد النائب ألكسندر ديميترياديس أن المطلوب ليس تدخلًا عسكريًا بل “إشارة دعم للمواطنين في حال تعرضهم لصعوبات”.

كما شدد النائب الليبرالي الراديكالي بيار أندريه رومانان على أن “السويسريين شعب شجاع، يسعى إلى فتح ممر حياة لإيصال الغذاء إلى أرض يموت فيها أطفال يوميًا”. وأضاف: “لا أريد أن أستسلم وأقول إنني عاجز”، وسط تصفيق الحضور.

وانتهى التصويت بموافقة 61 نائباً.ة، مقابل رفض 47 وامتناع 21 عن التصويت.