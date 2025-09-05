The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

المستشار الألماني يدشن حاسوبا فائقا ويدعو أوروبا إلى تقليص تأخرها في الذكاء الاصطناعي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس الجمعة أوروبا إلى تعويض تأخرها في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تدشين أول حاسوب فائق في القارة يمكنه إجراء مليار مليار عملية حسابية في الثانية.

وقال ميرتس في يوليش قرب كولونيا في غرب ألمانيا، في المركز الذي يضم الحاسوب العملاق الجديد المُسمى “جوبيتر”، إن “الولايات المتحدة والصين تتنافسان بشدة… في اقتصاد عالمي يُحركه الذكاء الاصطناعي”، لكن ألمانيا وأوروبا “لديهما كل الفرص اللازمة للحاق بالركب”.

يقع “جوبيتر” في بلدة يوليش غربيّ كولونيا، في مركز تناهز مساحته نصف مساحة ملعب كرة قدم، ويضم صفوفا من المعالِجات ونحو 24 ألف شريحة من شركة “نفيديا” الأميركية التي تحظى بمكانة كبيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

“جوبيتر” الذي يتمتع بقوة تعادل نحو مليون هاتف ذكي، هو أول حاسوب عملاق فائق السرعة يُمكن اعتباره منافسا على المستوى العالمي في مجال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في أوروبا.

واضاف ميرتس “في ألمانيا وأوروبا عموما، نحتاج إلى قدرات حوسبة مستقلة تُضاهي قدرات منافسينا الدوليين”.

وتابع “هذه مسألة تتعلق بالقدرة التنافسية وأمن بلدنا”.

وسيتمكن الباحثون في مجالات متعددة من الوصول إلى هذا الحاسوب الفائق الذي تبلغ تكلفته 500 مليون يورو (580 مليون دولار)، وتتجاوز استخداماته الذكاء الاصطناعي بكثير.

وتراوح هذه الاستخدامات بين إصدار توقعات مناخية أكثر تفصيلا تُساعد في التنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة، وصولا إلى الأبحاث والدراسات الطبية وتلك المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة.

سر/رك/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية