المستشار الألماني يدشن حاسوبا فائقا ويدعو أوروبا إلى تقليص تأخرها في الذكاء الاصطناعي

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس الجمعة أوروبا إلى تعويض تأخرها في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تدشين أول حاسوب فائق في القارة يمكنه إجراء مليار مليار عملية حسابية في الثانية.

وقال ميرتس في يوليش قرب كولونيا في غرب ألمانيا، في المركز الذي يضم الحاسوب العملاق الجديد المُسمى “جوبيتر”، إن “الولايات المتحدة والصين تتنافسان بشدة… في اقتصاد عالمي يُحركه الذكاء الاصطناعي”، لكن ألمانيا وأوروبا “لديهما كل الفرص اللازمة للحاق بالركب”.

يقع “جوبيتر” في بلدة يوليش غربيّ كولونيا، في مركز تناهز مساحته نصف مساحة ملعب كرة قدم، ويضم صفوفا من المعالِجات ونحو 24 ألف شريحة من شركة “نفيديا” الأميركية التي تحظى بمكانة كبيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

“جوبيتر” الذي يتمتع بقوة تعادل نحو مليون هاتف ذكي، هو أول حاسوب عملاق فائق السرعة يُمكن اعتباره منافسا على المستوى العالمي في مجال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في أوروبا.

واضاف ميرتس “في ألمانيا وأوروبا عموما، نحتاج إلى قدرات حوسبة مستقلة تُضاهي قدرات منافسينا الدوليين”.

وتابع “هذه مسألة تتعلق بالقدرة التنافسية وأمن بلدنا”.

وسيتمكن الباحثون في مجالات متعددة من الوصول إلى هذا الحاسوب الفائق الذي تبلغ تكلفته 500 مليون يورو (580 مليون دولار)، وتتجاوز استخداماته الذكاء الاصطناعي بكثير.

وتراوح هذه الاستخدامات بين إصدار توقعات مناخية أكثر تفصيلا تُساعد في التنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة، وصولا إلى الأبحاث والدراسات الطبية وتلك المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة.

