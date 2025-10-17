The Swiss voice in the world since 1935
المغرب وروسيا يجددان اتفاقا يسمح للسفن الروسية بالصيد في المحيط الأطلسي

الرباط (رويترز) – ذكرت وزارة الشؤون الخارجية المغربية أن المغرب وروسيا جددا يوم الجمعة اتفاقا يسمح للسفن الروسية بالصيد في مياه المحيط الأطلسي قبالة المغرب.

وذكرت الوزارة في بيان أن الاتفاق وقعه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ورئيس الوكالة الاتحادية الروسية المعنية بالصيد البحري إيليا شيستاكوف.

وينص الاتفاق الممتد لأربع سنوات على أن يحدد المغرب حصة صيد سنوية للسفن الروسية.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي – إعداد محمد علي فرج وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

