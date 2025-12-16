المغرب يقدم مساعدات طارئة للمتضررين من الطقس السيئ

الرباط 16 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت السلطات المغربية اليوم الثلاثاء إنها بدأت تقديم مساعدات طارئة في جميع أنحاء المملكة لمساعدة عشرات الآلاف من الأسر المتضررة من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والثلوج هذا الشتاء.

وأودت سيول أعقبت أمطارا غزيرة بحياة 37 شخصا في منطقة آسفي الساحلية يوم الأحد، وألحقت أضرارا بنحو 70 منزلا ومتجرا في البلدة القديمة في مدينة آسفي وجرفت سيارات وقطعت طرقا.

وقالت السلطات إن عملية الإغاثة ستستهدف 28 منطقة متضررة من درجات الحرارة شديدة الانخفاض والثلوج والأمطار، حيث سيتم توزيع إمدادات غذائية وأغطية على نحو 73 ألف أسرة.

وصدر إنذار أحمر اليوم الثلاثاء بسبب تساقط ثلوج وصل ارتفاعها إلى 80 سنتيمترا في جبال الأطلس الكبير، وصدر كذلك إنذار برتقالي بسبب هطول أمطار وصل منسوبها إلى 50 مليمترا في معظم المناطق الوسطى والشمالية.

وفي جبال ورزازات، التي تبعد نحو 500 كيلومتر عن جنوب شرق العاصمة الرباط، وصل ارتفاع الثلوج إلى 50 سنتيمترا وانخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر ليلا.

ويشهد المغرب تساقطا غزيراً للأمطار والثلوج بعد جفاف لسبع سنوات أنضب بعض سدوده المائية الرئيسية.

(تغطية صحفية أحمند الجشتيمي-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير محمود رضا مراد )