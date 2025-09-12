The Swiss voice in the world since 1935
المكسيك تنفي تطبيق إجراءات قسرية ضد الصين بعد غضب بكين من رسوم محتملة على صادراتها من السيارات

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

نفت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الجمعة أن تكون الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة تصل إلى 50 في المئة على واردات بعض البلدان، إجراء قسريا يستهدف الصين.

وأكدت الصين الخميس أنها “تعارض بشدة” أي “إكراه” بعدما أعلنت الحكومة المكسيكية أنها تدرس فرض زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على السيارات الصينية في ظل ضغوط من الولايات المتحدة.

واقترحت وزارة الاقتصاد المكسيكية رفع الرسوم الجمركية إلى 50%، من نطاقها الحالي الذي يراوح بين 15% و20%. وضمّن هذا الإجراء في مشروع قانون قدم إلى البرلمان وكشف عنه الأربعاء.

وقالت شينباوم خلال مؤتمر صحافي “هذه ليست إجراءات قسرية وليست ضد الصين (…) ليست إجراءات ضد أي دولة” معينة، لافتة إلى عقد مناقشات مع بكين الأسبوع المقبل.

وأضافت أن “الهدف منها هو تعزيز الإنتاج الوطني” مؤكّدة أن مشروع القانون يشمل سلعا من حوالى عشرين قطاعا ودولة ليس للمكسيك اتفاقات تجارة حرة معها.

وتابعت “نحن نصدّر القليل جدا إلى هذه الدول”، مشيرة إلى أن المكسيك تريد “الاستمرار في الحفاظ على علاقات جيدة جدا” مع الصين.

وستتأثر الصين، أكبر مورد للمكسيك دون اتفاق تجاري بحسب الحكومة، بشدة بهذه الزيادة في الرسوم الجمركية، لا سيما قطاع صناعة السيارات، إذ يزود العملاق الآسيوي 30% من سوق المركبات المكسيكية.

أما الدول الرئيسية الأخرى المصدرة للمكسيك دون اتفاق تجاري بعد الصين فهي كوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وروسيا وتايلاند وتركيا.

وكانت الرئيسة المكسيكية أعلنت في آذار/مارس أن حكومتها ستراجع الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

جاء ذلك في ظل ضغوط أميركية لمنع تحول المكسيك إلى ممر لدخول البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة.

بور-اكسم/الح/ود

