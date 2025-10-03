الناقلة التابعة للأسطول الشبح الروسي أبحرت بعد اعتراضها في فرنسا

أبحرت الناقلة بوراكاي التابعة للأسطول الشبح الروسي والتي اعترضتها سلطات فرنسا، مساء الخميس مواصلة طريقها نحو قناة السويس بعد ساعات من دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى “عرقلة” مسار السفن التي تسمح لموسكو بتصدير نفطها والالتفاف على العقوبات الغربية.

وأفاد موقعا “مارين ترافيك” و”فيسلفايندر” بأن الناقلة كانت متجهة صباح الجمعة نحو جنوب غرب البحر المتوسط مبتعدة عن سان نازير حيث أجبرتها البحرية الفرنسية السبت على الرسو.

وقالت السلطات الفرنسية إنها تتجه إلى الهند.

وذكر مصدر متابع للأحداث لوكالة فرانس برس أن القبطان ومساعده، وكلاهما صينيان، “عادا إلى سفينتهما بعد توقيفهما”.

وقالت السلطات القضائية الفرنسية الخميس إن القبطان سيُحاكم في شباط/فبراير في بريست، في غرب فرنسا، بتهمة “رفض الامتثال” بعد صعود جنود البحرية إلى السفينة.

وقالت النيابة العامة في بريست إنها فتحت تحقيقا بسبب “التناقضات التي قدمتها الناقلة بشأن جنسيتها” و”عدم رفعها علم” دولة كما تقتضي شروط الإبحار.

وقال ماكرون الخميس في كوبنهاغن خلال قمة لرؤساء الدول والحكومات الأوروبية إن اعتراض هذه السفينة يُظهر رغبة باريس “في زيادة الضغط على الأسطول الشبح الروسي لأنه يُقلل بوضوح من قدرة روسيا على تمويل مجهودها الحربي” في أوكرانيا.

ثم أعلن الرئيس الفرنسي عن اجتماع “في الأيام المقبلة” لرؤساء الأركان “بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي، وفي إطار تحالف الدول الراغبة” في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، لاتخاذ إجراءات مشتركة.

وقال ماكرون إن هذا الأسطول يوفر “أكثر من 30 مليار يورو” للميزانية الروسية، ويُساهم في تمويل “30 إلى 40% من مجهودها الحربي” ضد أوكرانيا.

– موسكو تتحدث عن “قرصنة” –

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وصف اعتراض الناقة بأنه “قرصنة … جرى اعتراض ناقلة النفط في المياه المحايدة، بدون أي تبرير. من الواضح أنهم كانوا يبحثون عن شيء ما، بضائع عسكرية، مسيرات، أو أمور كهذه. لكن لم يكن هناك أي شيء مماثل”.

وأضاف من سوتشي، في جنوب غرب روسيا، “كانت ناقلة النفط ترفع علم دولة ثالثة، مع طاقم دولي. بصراحة، لا أدري كيف يمكن ربطها بروسيا”.

ويُشتبه في أن هذه الناقلة واحدة من مئات السفن التي تتبع أساليب تجعل من الصعب ربطها بروسيا وتتبعها، مثل تغيير أعلامها بشكل مُتكرر، ووجود مالكيها في ملاذات ضريبية، وإيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال في كثير من الأحيان.

وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس “يمر يوميا 10 إلى 15 سفينة من الأسطول الشبح قبالة سواحل بريست”. وتخضع حوالى 444 سفينة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

تُعرف ناقلة النفط بوراكاي التي يبلغ طولها 244 مترا بأسماء متعددة، منها “بوشبا”، وكانت مسجلة سابقا تحت أعلام سبع دول مختلفة (جيبوتي، والغابون، وهونغ كونغ، وسانت كيتس ونيفيس، وليبيريا، وجزر مارشال، ومنغوليا)، وفق موقع www.opensanctions.org.

كذلك، ما زالت شكوك تحيط بها ولا سيما احتمال ضلوعها في تحليق طائرات مُسيَّرة فوق الدنمارك نهاية أيلول/سبتمبر عندما كانت تمر قبالتها.

لكن ماكرون إلى "توخي الحذر الشديد" بشأن ضلوع السفينة المحتمل في هذه التحليقات. ولا يتناول التحقيق الذي فُتح في فرنسا هذه المسألة.