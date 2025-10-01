The Swiss voice in the world since 1935
الهند تستبعد نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا أو غزة

نيودلهي (رويترز) – قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الهندية يوم الأربعاء إن من المستبعد للغاية نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا أو غزة بالنظر إلى تركيبة مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية.

أدلى المسؤول فيشويش نيجي بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي لقادة جيوش دول مساهمة في قوات الأمم المتحدة في نيودلهي ردا على أسئلة عن إمكانية نشر قوات تابعة للمنظمة الدولية لحفظ السلام في أوكرانيا وغزة.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

