الهند ستستأنف استيراد النفط الروسي (مصدر حكومي)

2دقائق

أكد مصدر في الحكومة الهندية السبت أنّ نيودلهي بصدد استئناف استيراد النفط الروسي، وذلك بعد إعفاء مؤقت من العقوبات أصدرته واشنطن على خلفية الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

لكن الهند تشدد على أنها لا تحتاج إلى موافقة واشنطن لاستيراد النفط الروسي.

وأثّرت الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران والضربات الانتقامية التي نفذتها طهران على دول الخليج، بشكل كبير على قطاعي الطاقة والنقل في العالم، ما تسبّب في ارتفاع حاد في أسعار النفط عالميا.

وخفّفت واشنطن قيودها الاقتصادية بشكل مؤقت على روسيا الخميس، للسماح ببيع النفط الروسي العالق في البحر.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية الخميس ترخيصا “يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية ذات المنشأ الروسي المحملة على السفن، اعتبارا من 5 آذار/مارس 2026 إلى الهند”.

لكن الهند لا تعتمد على “إعفاء قصير الأجل” للقيام بعمليات الشراء هذه، بحسب المصدر الحكومي في نيودلهي.

وأضاف المصدر أنّ “الهند كانت لا تزال تستورد النفط الروسي في شباط/فبراير 2026، وروسيا لا تزال أكبر مزوّد بالنفط الخام للهند”.

وأشار المصدر الحكومي إلى أنّ مخزون الهند يتخطى 250 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات البترولية، بما يمكّنها من “التعامل مع اضطرابات قصيرة الأجل”.

عالميا، ارتفع سعر النفط الخام بنسبة 8,5 في المئة الجمعة، وبنسبة حوالى 30 في المئة خلال أسبوع، على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ “الاستسلام غير المشروط” لإيران هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

