الولايات المتحدة تجيز لخمس شركات نفطية استئناف عملياتها في فنزويلا

أجازت الولايات المتحدة الجمعة لخمس شركات نفطية كبرى، بينها أربع أوروبية، استئناف عملياتها في فنزويلا بإشراف واسع النطاق من واشنطن.

وفي وثيقة نشرت على موقع وزارة الخزانة، سمح لكل من الشركتين البريطانيتين “بي بي” و”شل” وللإيطالية “ايني” والإسبانية “ريبسول” بالعمل في قطاعي النفط والغاز في فنزويلا، فضلا عن الأميركية “شيفرون” التي كانت استمرت بنشاط معين في فنزويلا بناء على ترخيص استثنائي يعفيها من الحظر الذي فرضته واشنطن اعتبارا من العام 2019.

بموجب هذا الإذن، تستطيع هذه الشركات التعامل تجاريا مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية والشركات التابعة لها.

وينص أيضا على أن تخضع العقود للقانون الأميركي، وأن يتم حسم أي نزاع في الولايات المتحدة.

ويجب أن تتم المدفوعات عبر حسابات معتمدة من وزارة الخزانة الأميركية.

ويجيز اذن آخر صدر في الوقت نفسه، القيام باستثمارات جديدة لاستكشاف حقول نفط جديدة أو توسيع العمليات القائمة.

منذ العملية العسكرية الأميركية التي أدت الى اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو مطلع كانون الثاني/يناير، سعى الرئيس دونالد ترامب إلى استغلال موارد النفط والغاز الفنزويلية مجددا تحت رعايته. ووعد بأن يتقاسم البلدان الأرباح.

وزار وزير الطاقة الأميركي كريس رايت فنزويلا هذا الأسبوع، واعدا بزيادة كبيرة في إنتاج النفط.

وفي الوقت نفسه، تعمل وزارة المال المسؤولة عن إدارة العقوبات الاقتصادية، على رفع الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على النفط الفنزويلي تدريجا منذ عام 2019.

وصرّح رايت الأربعاء بأن “القسم الأكبر” من هذا الحظر انتهى.

وفي كل مرة ترفع فيها الحكومة الأميركية قيودا فرضتها على تجارة النفط الفنزويلي، تحرص على وضع شروط تمنع أي تعاملات تصب في صالح روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا أو الصين.

وكانت شركة شيفرون النفطية المتعددة الجنسيات، الوحيدة التي تمكنت من الاحتفاظ بترخيصها للعمل في فنزويلا بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم، يقدر بأكثر من 303 مليارات برميل.

